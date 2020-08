«Βόμβα» στην Ελληνική: Φεύγει ο Μάτσης

Έκπληξη προκαλεί στα τραπεζικά δρώμενα η παραίτηση του CEO της Ελληνικής Τράπεζας Ιωάννη Μάτση. Όπως πληροφορείται η Brief ο κ. Μάτσης υπέβαλε πριν λίγο την παραίτηση του.

Στην Ελληνική Τράπεζα γίνονται συνεχείς και πυρετώδεις διαβουλεύσεις ενώ σύμφωνα με πληροφορίες μας, νέος CEO αναμένεται να αναλάβει άλλος τραπεζίτης που υπηρετεί στην ίδια θέση σε άλλη τράπεζα.

Ο Ιωάννης Μάτσης ανέλαβε ως CEO της Ελληνικής τον Απρίλιο του 2017, σε μια κρίσιμη περίοδο όπου οι τράπεζες προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν τον μεγάλο αριθμό των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων καθώς και τις τεράστιες προκλήσεις που είχε ενώπιον του ο τραπεζικός τομέας.

Επιπλέον κατά την θητεία του κ.Μάτση έγινε η μεγαλύτερη συγχώνευση στα τραπεζικά δρώμενα του τόπου όπου ο κύκλος εργασιών του Συνεργατισμού απορροφήθηκε από την Ελληνική Τράπεζα. Για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα αυτό αλλά και άλλα ζητήματα μίλησε στην Brief ο κ. Μάτσης σε συνέντευξη του τον Μάιο του 2019.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την ενδιαφέρουσα συνέντευξή του. Πιο κάτω παραθέτουμε βίντεο από την συγκεκριμένη συνέντευξη.

Ποιος είναι ο Ιωάννης Μάτσης

Γεννήθηκε το 1969. Αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή στη Λευκωσία και σπούδασε Χημική Μηχανική (B.A., M.Eng.) στο Πανεπιστήμιο του Cambridge στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μεταξύ του 2008 και Απριλίου 2017 διετέλεσε Συνεταίρος της Point Nine Ltd, την οποία συν-ίδρυσε το 2008. Η Point Nine Ltd προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες και χρηματοοικονομικά λογισμικά προγράμματα σε χρηματοοικονομικά ιδρύματα στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Μεταξύ του 1994 και 2008, εργάστηκε στο Λονδίνο. Ήταν Διευθύνων Σύμβουλος, Ομάδα Δομημένων Συναλλαγών στη Mizuho International plc από το Μάιο 2003 μέχρι το Μάρτιο 2008, όπου δημιούργησε και διεύθυνε την ομάδα για τη δόμηση και τη συναλλαγή πιστωτικών, επιτοκιακών και συναλλαγματικών παραγώγων. Μεταξύ Ιουνίου 1997 και Μαΐου 2003, ήταν Διευθύνων Σύμβουλος, Ομάδα Πιστωτικών Παραγώγων στην ING Barings. Μεταξύ Σεπτεμβρίου 1996 και Ιουνίου 1997, ήταν Αντιπρόεδρος, Ομάδα Δομημένων Προϊόντων στην Chase Manhattan. Ξεκίνησε την καριέρα του τον Ιανουάριο 1994 στην ING Barings.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου. Πρόεδρος (προηγουμένως Μέλος) του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τραπεζών. Είναι επίσης Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της APS Cyprus Ltd.

Διορίστηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας στις 24 Δεκεμβρίου 2013. Διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Μέλος της Επιτροπής Διορισμών / Εσωτερικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Διορίστηκε Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου στις 24 Απριλίου 2017.