Δίκη Συνεργατισμού: Συνεχίστηκε με αντεξέταση χειριστή τεκμηρίων

Με την αντεξέταση του χειριστή των τεκμηρίων, Λοχία Χριστόδουλου Κυριάκου, συνεχίστηκε σήμερα, ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, η εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης που αφορά σε δάνεια του Συνεργατισμού.

Ο κ. Κυριάκου είναι ο πρώτος μάρτυρας που κλήθηκε από τον Κατηγορούσα Αρχή να καταθέσει σε σχέση με τα τεκμήρια της υπόθεσης που αφορούν στα παραδεκτά γεγονότα που συμφωνήθηκαν μεταξύ της Κατηγορούσας Αρχής και της υπεράσπισης την περασμένη Δευτέρα.

Η κατάθεση του μάρτυρα άρχισε χθες με την κατάθεση τεκμηρίων της υπόθεσης και την εξέταση του από την εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής, Πολίνα Ευθυβούλου, και συνεχίστηκε σήμερα με την αντεξέταση από τους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι δέκα συνολικά πρόσωπα, επτά φυσικά και τρία νομικά πρόσωπα. Πρόκειται για τους Δημητράκη Σταύρου, Ερωτόκριτο Χλωρακιώτη, Μαρία Χλωρακιώτου, Καρολίνα Αγγελοπούλου, Μαρία Χρυσάνθου, Κωνσταντίνο Λύρα, Γιώργο Μαυρέα, Detiero Enterprises Ltd, CHL Enterprises Ltd και Ktimatiki kotrona Ltd.

Κατά την αντεξέταση από τον δικηγόρο των Σταύρου, Λύρα και Αγγελοπούλου, Πέτρο Σταύρου, έγινε αναφορά στην κατάθεση του μάρτυρα, σύμφωνα με την οποία, ο τότε Πρόεδρος της Επιτροπής της ΣΠΕ Στροβόλου Βάσος Θεοφυλάκτου υπέβαλε στις 24/4/2015 παράπονο ότι το 2007 εγκρίθηκε δάνειο ύψους 200 χιλιάδων λιρών Κύπρου προς την εταιρεία Detiero Enterprises Ltd ενώ στη συνέχεια της παραχωρήθηκε δάνειο ποσό ύψους 2 εκ. λιρών.

Ερωτηθείς αν από την αστυνομική έρευνα προκύπτει ότι είχε παραχωρηθεί το δάνειο ύψους 200 χιλιάδων λιρών Κύπρου από την ΣΠΕ Στροβόλου προς την εταιρεία Detiero, ο μάρτυρας είπε ότι εντοπίστηκε πρακτικό στο οποίο αναγράφετο ένας αριθμός αίτησης δανείου στο όνομα Detiero για το ποσό των 200 χιλιάδων λιρών Κύπρου. Ακολούθως, ανέφερε, από τη διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος αριθμός αίτησης αντιστοιχούσε στο όνομα ενός άλλου προσώπου και όχι στο όνομα της εν λόγω εταιρείας.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο μάρτυρας είπε ότι στην αίτηση δανείου προς την εταιρεία Detiero αναγράφεται το ποσό των 2 εκ. λιρών Κύπρου και η οποία αίτηση ήταν υπογεγραμμένη από τρία μέλη της Επιτροπής, κάτι που συνεπάγεται έγκριση του δανείου.

Ερωτηθείς εάν εντοπίστηκε η εκταμίευση ποσού ύψους 2 εκ. λιρών Κύπρου στην εταιρεία Detiero, ο μάρτυρας απάντησε καταφατικά για να προσθέσει ότι δεν εντοπίστηκε εκταμίευση του ποσού των 200 χιλιάδων ευρώ προς την εταιρεία.

Ο μάρτυρας συμφώνησε με τη θέση που του υποβλήθηκε ότι το 2007 που δόθηκε αυτό το δάνειο, τα μέλη της επιτροπής της ΣΠΕ Στροβόλου ήταν οι κύριοι Θεμιστοκλέους, Αργυρίδης, Ευαγγέλου, Πασχάλης και Χρυσάνθου.

Ο μάρτυρας είπε, επίσης, ότι από όλα τα μέλη της Επιτροπής, πλην του κ. Αργυρίδη που απεβίωσε το 2011, λήφθηκαν καταθέσεις, ενώ από το 2007 μέχρι το 2015 κανένας εξ αυτών δεν υπέβαλε κάποιο παράπονο όπως αυτό του κ. Θεοφυλάκτου.

Σε ερώτηση αν η επιτροπή μιας ΣΠΕ είναι το ανώτατο όργανο, πιο πάνω και από την Γραμματεία κι αν είναι υπεύθυνη τόσο για την εξασφάλιση όσο και για την παραχώρηση ενός δανείου, ο κ. Κυριάκου είπε ότι ο ίδιος δεν είναι αρμόδιος για να απαντήσει στο εν λόγω ερώτημα.

Κατά την αντεξέταση από τον δικηγόρο των Χλωρακιώτη και CHL Enterprises Ltd , Άντρο Πελεκάνο, ο μάρτυρας είπε ότι η δική του εμπλοκή στη διερεύνηση της υπόθεσης που αφορούσε στη παραχώρηση πιστωτικών διευκολύνσεων στον πρώην Γενικό Διευθυντή της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας Ερωτόκριτο Χλωρακιώτη άρχισε στις 28/5/2014.

Ο κ. Πελεκάνος υπέβαλε στο μάρτυρα τη θέση ότι η ανακριτική ομάδα «λόγω της πολιτικής χροιάς της υπόθεσης έψαχνε εξιλαστήρια θύματα» γι΄αυτό και άρχισε η διερεύνηση εναντίον του κ. Χλωρακιώτη χωρίς να υπάρχει κάποια καταγγελία εναντίον του, όπως υποστήριξε, με τον μάρτυρα να απαντά ότι δεν γνωρίζει.

Ο μάρτυρας απάντησε αρνητικά και στο ερώτημα κατά πόσον ήρθαν εις γνώση του δημόσιες δηλώσεις κρατικών αξιωματούχων, όπως αυτές του τέως Υπουργού Δικαιοσύνης, του Γενικού Εισαγγελέα και του τέως Αρχηγού Αστυνομίας καθώς και πολιτικών κομμάτων που ασκούσαν πίεση στην ανακριτική ομάδα για επίσπευση των διαδικασιών για εντοπισμό και τιμωρία των ενόχων για την κατάρρευση της οικονομίας.

Η ανακριτική ομάδα δεν ασχολείτο με τις δηλώσεις στα ΜΜΕ, είπε.

Ο δικηγόρος των Χρυσάνθου και Μ. Χλωρακιώτου, Ηλίας Στεφάνου, ρώτησε το μάρτυρα κατά πόσον η πελάτιδα του Μαρία Χρυσάνθου είχε συνεργαστεί με τις διωκτικές αρχές στη διερεύνηση της υπόθεσης, με το μάρτυρα να απαντά καταφατικά και να δηλώνει ότι η εν λόγω κατηγορούμενη ήταν «πλήρως συνεργάσιμη».

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο μάρτυρας είπε ότι οι πλείστες εργασίες και ενέργειες του τότε Γραμματέα της ΣΠΕ γίνονταν μέσω της γραμματέας του και άλλων υπαλλήλων.

Η αντεξέταση από το δικηγόρο του κ. Μαυρέα, Γιώργο Παπαιωάννου, περιορίστηκε στο ρόλο της ανακριτικής ομάδας και στις οδηγίες που ελάμβανε από τον επικεφαλής της κ. Κωνσταντίνου και στα τεκμήρια της υπόθεσης.

Κατά τη σημερινή δικάσιμο, κλήθηκε να καταθέσει και δεύτερος μάρτυρας κατηγορίας και ο συγκεκριμένα ο Λοχίας Νίκος Γεωργίου, ο οποίος κατέθεσε στο δικαστήριο αριθμό τεκμηρίων της υπόθεσης, ενώ αύριο θα τύχει αντεξέτασης από την υπεράσπιση.

Το κατηγορητήριο της υπόθεσης περιλαμβάνει 48 κατηγορίες που αφορούν αδικήματα συνωμοσίας προς καταδολίευση, απόσπασης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, πλαστογραφίας και κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, ψευδών λογαριασμών, αθέμιτης κτήσης περιουσίας, κατάχρησης εξουσίας καθώς και αδικήματα συγκάλυψης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο τα αδικήματα προέκυψαν κατά τη σύναψη 7 δανείων από τη ΣΠΕ Στροβόλου με παράνομο τρόπο.

Στις 24/10/2019, όλοι οι κατηγορούμενοι απάντησαν μη παραδοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Το κατηγορητήριο της υπόθεσης καταχωρήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας στις 21/12/2017 και στις 27/3/2018 η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

