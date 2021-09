Ελληνική: Έδωσε δάνεια €101 εκ. για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν διάφορες περιοχές του πλανήτη κάνοντας τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ορατές ακόμα και στους πλέον δύσπιστους και υποχρεώνοντας την ανθρωπότητα να προσαρμοστεί σε μια νέα πραγματικότητα. Μπροστά στα νέα δεδομένα, τα κράτη αλλά και οι οργανισμοί έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν με στόχο τον περιορισμό και την αντιστροφή της περιβαλλοντικής καταστροφής.

Η Ελληνική Τράπεζα, με σχετική ανακοίνωση σημειώνει πως, προσμετρώντας τη δική της ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον και την τοπική κοινωνία, έχει θέσει την προστασία του περιβάλλοντος στο επίκεντρο της προσοχής της, υιοθετώντας βιώσιμες πρακτικές, χρηματοδοτώντας «πράσινες» επιχειρήσεις και συμμετέχοντας σε σειρά πρωτοβουλιών προς αυτή την κατεύθυνση.

Ειδικότερα, η Ελληνική Τράπεζα δίνει έμφαση στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος τόσο μέσω του σχεδιασμού των κτηριακών της εγκαταστάσεων, όσο και μέσω της εφαρμογής συστημάτων που προωθούν τη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού, νερού και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και της παραγωγής ρύπων μέσα από τις δραστηριότητές της.

Σύμφωνα με όσα καταγράφονται στην Έκθεση Βιωσιμότητας της για το 2020, η Τράπεζα κατάφερε εντός του έτους, να επιτύχει μια μείωση της τάξεως του 16.1% στο ποσοστό ενέργειας που καταναλώνει ετησίως, καθώς και μείωση 15.9% στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που παράγει.

Για αυτές τις προσπάθειες, η Ελληνική Τράπεζα έλαβε την πιστοποίηση ΙSO 50001, μια αναγνώριση που απονέμεται σε οργανισμούς οι οποίοι εξοικονομούν πόρους χρησιμοποιώντας την ενέργεια όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Συμμετοχή στο παγκόσμιο δίκτυο Priceless Planet Coalition

Το 2020 η Ελληνική Τράπεζα, εντάχθηκε, στο Priceless Planet Coalition, μια περιβαλλοντική πρωτοβουλία υπό την αιγίδα της Mastercard, στην οποία συμμετέχουν κορυφαία τραπεζικά ιδρύματα από όλο τον κόσμο.

Πρόκειται για δίκτυο το οποίο συντονίζει τις περιβαλλοντικές δράσεις καταναλωτών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εμπόρων και πόλεων, με στόχο να ενισχύσει τα αποτελέσματα και τον θετικό αντίκτυπο των δράσεων τους. Ως πρώτο βήμα, η πρωτοβουλία έχει δεσμευτεί να φυτέψει σε όλο τον πλανήτη 100 εκατομμύρια δέντρα μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η Ελληνική Τράπεζα προχωράει στην έκδοση οικολογικών καρτών, χρησιμοποιώντας υλικά από τον Κατάλογο Βιώσιμων Υλικών της Mastercard (Mastercard Sustainable Materials Directory). Για τη δημιουργία των νέων καρτών της Τράπεζας θα χρειαστεί 82% λιγότερο PVC, κάτι που θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση πέραν των 20 χλμ. πλαστικού ετησίως.

Στήριξη σε βιώσιμες επιχειρήσεις

Στον τομέα των χρηματοδοτήσεων, η Τράπεζα προσέφερε στήριξη μέσω δανειοδοτήσεων συνολικού ύψους 101 εκατομμυρίων ευρώ, για έργα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, εφαρμόζοντας ταυτόχρονα κριτήρια αξιολόγησης κοινωνικών και περιβαλλοντικών ρίσκων στη διαδικασία έγκρισης καινούργιων χρηματοδοτήσεων.

Ειδικότερα, ανάμεσα στα έργα που έλαβαν χρηματοδότηση από την Τράπεζα, ξεχωρίζει το Αιολικό Πάρκο Ορείτες στα Κούκλια, το πρώτο αιολικό πάρκο στην Κύπρο. Το αιολικό πάρκο παράγει κατά μέσο όρο 113GWh ετησίως, ενέργεια αρκετή για την παροχή ηλεκτρισμού σε πάνω από 15.000 νοικοκυριά, συνεισφέροντας κοντά στο 5% της εθνικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Εθελοντικές δράσεις

Παράλληλα, αναγνωρίζοντας τη σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η Τράπεζα παρέχει στήριξη στο πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία», μια παγκόσμια πρωτοβουλία για προώθηση της περιβαλλοντικής αγωγής, που στην Κύπρο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας.

Στις εθελοντικές δράσεις της Ελληνικής Τράπεζας με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, περιλαμβάνεται και η στήριξη προς την εκστρατεία «Let’s Do It Cyprus», στην οποία η Τράπεζα συμμετέχει ως στρατηγικός συνεργάτης. Το «Let’s Do It Cyprus» αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εκστρατείες εθελοντισμού στη χώρα και έχει στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που αφορούν την προστασία, διατήρηση και αειφόρο διαχείριση του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς και την απαλλαγή του από τα σκουπίδια.

Σε δηλώσεις του, ο Γιώργος Σκλάβος, Επικεφαλής του τμήματος Εταιρικής Επικοινωνίας και Ταυτότητας της Ελληνικής Τράπεζας αναφέρει ότι «Καθοδηγούμενη από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (Sustainable Development Goals) αλλά και της δικής της αξιολόγησης των κοινωνικοοικονομικών ρίσκων που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, η Τράπεζα έχει αρχίσει να ενσωματώνει τη βιωσιμότητα τόσο στις λειτουργίες της, όσο και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η βιωσιμότητα πλέον καθορίζει τις ενέργειες κάθε σοβαρού οργανισμού. Η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί επιλογή αλλά απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να διασφαλίσουμε την προστασία του πλανήτη, εν μέσω της ραγδαίας επιδείνωσης των ακραίων καιρικών φαινομένων, αλλά και για να εξασφαλίσουμε ένα ασφαλές μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας».