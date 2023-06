Τον διαγωνισμό "Next Generation Proposals for a Better Cyprus" διοργάνωσε η Consulco σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια UClan, Frederick και Neapolis. Ιδέες και λύσεις για διαρθρωτικές αλλαγές που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Κύπρο και να ενισχύσουν την προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων, κλήθηκαν να προτείνουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές πανεπιστ...