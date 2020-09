Καρούσος για αεροδρόμια: «Μας προβάλλουν σε Σουηδία και Η.Β,»

Για τους ελέγχους που διενεργούνται στα αεροδρόμια στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού, ενημέρωσε σήμερα την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος. Μεταξύ άλλων, ο κ. Υπουργός ενημέρωσε την Επιτροπή για το Σχέδιο Δράσης το οποίο εφαρμόστηκε και που αφορά στη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων στις πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.

Επιπρόσθετα, ο κ. Καρούσος ενημέρωσε τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών για τις προσπάθειες που γίνονται σχετικά με την αεροπορική σύνδεση της Κύπρου με το εξωτερικό, τη σχετική κατηγοριοποίηση των χωρών βάσει επιδημιολογικών κριτηρίων, την πετυχημένη εφαρμογή της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για καταχώρηση όλων των απαραίτητων πληροφοριών (Cyprus Flight Pass), τον αριθμό επιβατών που επισκέφθηκαν το νησί και τα μέτρα που αφορούν στο υγειονομικό Πρωτόκολλο.

Τέλος, ο κ. Υπουργός τόνισε ότι το μοντέλο που εφάρμοσε η Κύπρος θεωρείται ως πετυχημένο και αναφέρθηκε σε σχετικά θετικά δημοσιεύματα σε ΜΜΕ του εξωτερικού. «Η βρετανική εφημερίδα The Telegraph, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Test4Travel campaign”, καλεί τη βρετανική κυβέρνηση να αλλάξει την πρακτική καραντίνας που ακολουθεί για τους επιβάτες που προέρχονται από χώρες με αυξημένα κρούσματα κορωνοϊού και κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην πετυχημένη πολιτική που εφάρμοσε η Κύπρος σχετικά με τη διενέργεια των τεστ στα αεροδρόμια. Ενδεικτικά η βρετανική The Telegraph αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: “[…] Countries that have expanded their airport testing of arriving holidaymakers have seen their national Covid infection rates decline […] Cyprus reduced its rates after intensifying border testing to allow arrivals to avoid 14-day quarantine[…] the data demonstrated the value of airport testing in enabling travel, while minimising the risk to public health […]” » ανέφερε ο κ. Καρούσος.

Στις δηλώσεις του, μετά το πέρας της συνεδρίας, ο κ. Καρούσος είπε ότι «ο τρόπος λειτουργίας των αεροδρομίων και τα Πρωτόκολλα που εφαρμόζουμε στην Κύπρο έχουν λάβει θετικά σχόλια και από το εξωτερικό. Είμαστε η πρώτη χώρα που εφάρμοσε τον εργαστηριακό έλεγχο στα αεροδρόμια, η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που κατηγοριοποίησε και ταξινόμησε χώρες για να μειώσει το ρίσκο μεταφοράς του κορωνοϊού μέσω των αεροδρομίων μας και η πρώτη χώρα που εφάρμοσε την ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για καταχώρηση όλων των απαραίτητων πληροφοριών (Cyprus Flight Pass) την οποία έχουν αντιγράψει διάφορες άλλες χώρες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κάθε μέρα πραγματοποιούνται συνεχείς συσκέψεις για την αντιμετώπιση των οποιωνδήποτε προβλημάτων και την περαιτέρω βελτίωση στα αεροδρόμια μας. Είναι για αυτό το λόγο που μεγάλοι ταξιδιωτικοί πράκτορες έχουν ξεκινήσει τις πτήσεις τους προς την Κύπρο καθότι εμπιστεύονται την επιδημιολογική εικόνα της Κύπρου και τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε την πανδημία του κορωνοϊού στα αεροδρόμια μας».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου για το θέμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Cyprus Flight Pass) ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι «προτείναμε σε μία Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οργάνωσε η Γερμανική Προεδρία τη δημιουργία μίας ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (flight pass) καθότι κρίνουμε σημαντικό να υπάρχει ομοιομορφία στο συγκεκριμένο θέμα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι τέτοιο δύναται να δημιουργήσει καλύτερη βάση δεδομένων και πιο σύντομη ανταπόκριση στην περίπτωση που υπάρξει ένα περιστατικό κορωνοϊού. Ταυτόχρονα, έχουμε προτείνει να γίνουν περαιτέρω επενδύσεις στα αεροδρόμια ούτως ώστε να δημιουργηθούν υποδομές διενέργειας εργαστηριακών ελέγχων πριν από την αναχώρηση με απώτερο σκοπό ο ταξιδιώτης να μπορεί να λάβει άμεσα το αποτέλεσμα του εργαστηριακού ελέγχου. Έχουμε επίσης προτείνει να εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο το μοντέλο που εφαρμόζει η Κύπρος και που αφορά στην κατηγοριοποίηση χωρών βάσει επιδημιολογικών κριτηρίων».

Τέλος, ο κ. Καρούσος αναφερόμενος στην άφιξη τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία και τη διενέργεια των σχετικών επιδημιολογικών τεστ επεσήμανε ότι οι τουρίστες που θα έρθουν μέσω των τουριστικών αυτών πρακτόρων θα επωμισθούν οι ίδιοι το κόστος του τεστ. «Σε χώρες που είχαν ανοίξει τα σύνορα τους χωρίς τη διενέργεια επιδημιολογικού ελέγχου παρατηρήθηκε αύξηση των κρουσμάτων του κορωνοϊού και είχε ως επακόλουθο το κλείσιμο συγκεκριμένων τουριστικών προορισμών. Η πολιτική που εφάρμοσε η Κύπρος και που αφορά στη σταδιακή άρση της συνδεσιμότητας έφερε θετικά αποτελέσματα και για αυτό το λόγο μεγάλοι ταξιδιωτικοί πράκτορες από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία προβάλουν την καλή υγειονομική εικόνα της Κύπρου ούτως ώστε να προωθήσουν τα ταξιδιωτικά πακέτα που προσφέρουν προς την Κύπρο» κατέληξε ο κ. Υπουργός.