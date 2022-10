Reflect Festival: Τι θα γίνει σήμερα στη γιορτή της τεχνολογίας

Στο κυρίως μέρος περνά σήμερα Πέμπτη 20/10 και αύριο Παρασκευή 21/10 το Reflect Festival & Expo 2022, μετά το εντυπωσιακό χθεσινοβραδινό opening party στο Limassol Agora.

Η καρδιά της τεχνολογίας χτυπά αυτές τις μέρες στη Λεμεσό αφού στο μεγαλύτερο φεστιβάλ τεχνολογίας, καινοτομίας, έρευνας και επιχειρηματικότητας, το οποίο πραγματοποιείται φέτος για 5η φορά στη Λεμεσό, θα συμμετέχουν πάνω από 5000 επισκέπτες αλλά και καταξιωμένοι διεθνώς ομιλητές από όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Σλόγκαν του φετινού Reflect Festival είναι το “Doers United”. Και αυτό ακριβώς θα γίνει αφού επιχειρηματίες, επενδυτές, εργαζόμενοι εταιρειών τεχνολογίας, φοιτητές του κλάδου, αναλυτές αλλά και επαγγελματίες από διάφορους άλλους τομείς της οικονομίας που παράγουν έργο, που δημιουργούν, που εξελίσσονται, θα ενώσουν τις δυνάμεις τους κάτω από την ομπρέλα του Reflect Festival.

Μέσα από τις 80 και πλέον ομιλίες και συζητήσεις που περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Φεστιβάλ, ομιλητές και συμμετέχοντες θα ανταλλάξουν ιδέες και προτάσεις, θα αναδείξουν νέες καινοτομίες, θα κτίσουν νέες συνεργασίες και θα θέσουν νέους στόχους και οράματα.

Το Reflect Festival θα διεξαχθεί σε διάφορα σημεία της Λεμεσού όπως την παραλία της Μαρίνας Λεμεσού, τους Χαρουπόμυλους Λανίτη, το Παλιό Λιμάνι και το Limassol Agora ενώ οι ομιλίες που ήταν προγραμματισμένες για την περιοχή του Κάστρου, μεταφέρθηκαν στο κτήριο Τρακασόλ λόγω καιρού.

Εναρκτήριες ομιλίες από Στυλιανό Λάμπρου και Dusan Duffek

Οι συνιδρυτές του Reflect Festival Στυλιανός Λάμπρου και Dusan Duffek, θα ανοίξουν την αυλαία με ομιλίες τους στον χώρο που έχει διαμορφωθεί ειδικά για το φεστιβάλ στο Παλιό Λιμάνι. Σήμερα Πέμπτη, μεταξύ άλλων, θα μιλήσουν στο Reflect Festival:

Οι συνιδρυτές του Reflect Festival Στυλιανός Λάμπρου και Dusan Duffek, ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, ο Υφυπουργός Καινοτομίας Κυριάκος Κόκκινος, ο Επικεφαλής Επιστήμονας Έρευνας & Καινοτομίας, και Πρόεδρος του Δ.Σ του ΙδΕΚ Δρ. Νικόλαος Μαστρογιαννόπουλος, η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΙδΕΚ Σταυριάνα Κοφτερός, ο Συνιδρυτής της COVVE Γιάννης Γαβριηλίδης, ο Γενικός Διευθυντής του Invest Cyprus Γιώργος Καμπανέλας, η βραβευμένη ερευνητική δημοσιογράφος από τη Φινλανδία Jessikka Aro , η συνιδρύτρια τριών πιστοποιημένων καινοτόμων βιοτεχνολογικών επιχειρήσεων, Theramir Ltd, Promed Bioscience Ltd και RSL Revolutionary Labs Ltd Mαριάννα Προκόπη-Δημητριάδη , CEO και συν-ιδρυτής της πλατφόρμας Oyster, Tony Jamous, ο συνιδρυτής και CEO του i-BrainTech, Konstantin Sonkin, ο Chairman του Tech Island Αντώνης Πολεμίτης και πολλοί άλλοι διακεκριμένοι και καταξιωμένοι ομιλητές.

Το Reflect θα προσφέρει φέτος τρεις σκηνές στη Λεμεσό και θα περιλαμβάνει πάνω από 80 ενδιαφέρουσες ομιλίες. Οι βασικοί θεματικοί τομείς θα είναι:

● Building the Future

● Money & Web 3.0

● You 2.0

Building the Future

Όπως πάντα, η κύρια σκηνή του Reflect, με την ονομασία Building the Future, θα φιλοξενήσει ιστορίες που κυριάρχησαν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και διαμόρφωσαν τον κόσμο μας. Θα αναπτυχθούν θέματα οικονομίας, τεχνολογίας, εκπαίδευσης, επιχειρηματικότητας, social media ενώ φυσικά θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν ιδέες για το μέλλον μας, για το αύριο.

Money & Web 3.0

Η δεύτερη σκηνή Money & Web 3.0, θα εστιάσει στον στόχο της Κύπρου να αποτελέσει κομβικό σημείο για προηγμένες fintech εταιρείες και συναρπαστικές νεοφυείς διαδικτυακές επιχειρήσεις. Ομιλητές και επισκέπτες θα συζητήσουν για το fintech, το blockchain, το crypto, το gaming, το metaverse και όχι μόνο.

You 2.0

Στη σκηνή You 2.0, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ομιλίες που θα αφορούν τους τομείς της υγείας και της ευημερίας. Η ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της εποχής μας για εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Στη σκηνή You 2.0 θα αναπτυχθούν τα πολύ σημαντικά αυτά θέματα την ψυχική και σωματική μας υγείας.

Θεματικά «χωριά»

Ο εκθεσιακός χώρος μεγάλωσε σημαντικά φέτος αφού φιλοξενεί πολλά θεματικά «χωριά», με ιδιαίτερη έμφαση στις πιο φλέγουσες θεματικές της τεχνολογίας. Η διαδραστική και ενημερωτική έκθεση όχι μόνο θα αναδείξει καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις, οργανισμούς και παρόχους λύσεων, αλλά θα αποτελέσει έναυσμα για αξιοσημείωτες συνομιλίες μεταξύ των παρευρισκομένων.

TechIsland Summit

Στα πλαίσια του Reflect Festival & Expo 2022, θα διεξαχθεί αύριο Πέμπτη και το 2ο TechIsland Summit. Το TechIsland Summit φέρνει σε επαφή περισσότερα από 300 εξέχοντα στελέχη από το χώρο της κυβέρνησης, της τεχνολογίας, των επιχειρήσεων και των ηγετικών κέντρων σκέψεως, τα οποία παρουσιάζουν τις πιο σχετικές τάσεις, μετασχηματίζοντας και οδηγώντας την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη σήμερα.

Χορηγός επικοινωνίας η Digital Tree

Κύριος χορηγός επικοινωνίας και υποστηρικτής του Reflect Festival & Expo 2022 είναι η Digital Tree Group, πρωτοπόρα στον τομέα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, υπηρεσιών, ηλεκτρονικού εμπορίου και καινοτομίας.

Ακολουθούν τα βιογραφικά μερικών από των σημερινών ομιλητών:

Νικόλας Μαστρογιαννόπουλος

Ο Νικόλας Μαστρογιαννόπουλος είναι ​ο Επικεφαλής Επιστήμονας Έρευνας και Καινοτομίας καθώς και Πρόεδρος του Δ.Σ του ΙδΕΚ. διαθέτει εκτενή και πολυετή πείρα στον τομέα της Βιοϊατρικής και πιο συγκεκριμένα της Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη προσεγγίσεων γονιδιακής θεραπείας για Μυϊκές Δυστροφίες και Καρδιακές Γενετικές διαταραχές, με αρκετές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Έχει καθιερώσει εθνικές και διεθνείς συνεργασίες με διάφορα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, προσελκύοντας χρηματοδοτήσεις από εθνικούς και διεθνείς φορείς χρηματοδότησης, καθώς και από ιδιωτικές πρωτοβουλίες.

Από το 2007 μέχρι το 2020 εργάστηκε στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου ενώ το 2012 διορίστηκε Λέκτορας στη μεταπτυχιακή Σχολή Μοριακής Ιατρικής, του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Το 2018 ανελίχθηκε και διορίστηκε Επίκουρος Καθηγητής και Συντονιστής του προγράμματος Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας. Το 2020 διορίστηκε ως Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Διετέλεσε εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ανθρώπινης Γενετικής Κύπρου (Cyprus Society of Human Genetics) καθώς και Εθνικός Εκπρόσωπος σε δράσεις του προγράμματος European Cooperation in Science and Technology (COST). Είναι μέλος σε εθνικά και ευρωπαϊκά συμβούλια έρευνας και καινοτομίας, όπως το Joint Research Centre (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Επιτροπή Συντονιστών Έρευνας και Καινοτομίας και το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ).

Tony Jamous

Ο Tony Jamous είναι ο CEO και συν-ιδρυτής της Oyster, μιας διεθνούς πλατφόρμας εργοδότησης που στοχεύει να εξαλείψει τα εμπόδια που υπάρχουν στην εξ αποστάσεως εργασία και πρόσληψη.

Επηρεασμένος από τα βιώματα της παιδικής του ηλικίας στο Λίβανο κατά την περίοδο του εμφυλίου πολέμου, βοηθά ταλαντούχα άτομα από αναπτυσσόμενες οικονομίες να έχουν ευκαιρίες για διεθνή καριέρα.

Πριν αποχωρήσει το 2018 για να ιδρύσει την Oyster, ήταν CEO στην εταιρεία Nexmo (νυν Vonage). Όραμά του να κάνει ευκολότερη την εργοδότηση ατόμων, όπου κι αν αυτά βρίσκονται.

Γιάννης Γαβριηλίδης

Ο Κύπριος επιχειρηματίας Γιάννης Γαβριηλίδης το 2012 ίδρυσε με τον Θεόδωρο Μίτλετον την Invelopment Partners και το 2013 μαζί με τον Αλέξανδρο Πρωτογερέλλη την Covve.

Η Invelopment Partners επενδύει σε διάφορους τομείς όπως Media, Food and Beverage και εταιρείες τεχνολογίας και καινοτομίας και απασχολεί πάνω από 200 άτομα.

Η COVVE είναι καινοτόμος ψηφιακή εφαρμογή που επαναπροσδιορίζει το επαγγελματικό αρχείο επαφών, δίνοντας τη δυνατότητα σε επαγγελματίες και εταιρείες να αξιοποιήσουν το ανεπίσημο δίκτυο επαφών τους. Χρησιμοποιείται από χιλιάδες επιχειρηματίες και επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο ενώ χρηματοδοτείται από διεθνείς και εγχώριους επενδυτές. Μεταξύ άλλων επιλέχθηκε για συνεργασία από εταιρείες κολοσσούς όπως η Deutsche Telekom, η Nokia και η T-Mobile Πολωνίας.

Ο Γιάννης Γαβριηλίδης, μεταξύ άλλων στην πορεία του, το 2016 επιλέχθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών (US State Department), να συμμετέχει στο Young Transatlantic Innovation Leadership Initiative στις Ηνωμένες Πολιτείες και ακολούθως στο Global Entrepreneurship Summit.

Jessikka Aro

Η Jessikka Aro είναι βραβευμένη ερευνητική δημοσιογράφος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης της Φινλανδίας, με εξειδίκευση σε θέματα Ρωσίας, εξτρεμισμού και πληροφοριακού πολέμου (information warfare).

Το 2014 ξεκίνησε να ερευνά τα trolls που δρούσαν υπέρ του Κρεμλίνου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, και τις τεχνικές που χρησιμοποιούσαν για να επηρεάσουν το δημόσιο διάλογο εκτός των συνόρων της Ρωσίας.

Λόγω της έρευνας της έγινε στόχος σοβαρής και συνεχόμενης διεθνούς προπαγάνδας και ρητορικής μίσους. Το 2019 δημοσίευσε βιβλίο για τον πληροφοριακό πόλεμο του Κρεμλίνου στα φινλανδικά, το οποίο έγινε best seller και μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες. Αυτή τη στιγμή εκπαιδεύει δημοσιογράφους αλλά και το κοινό, για το πώς να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν τη διαδικτυακή παραπληροφόρηση. Ασκεί επίσης πιέσεις ώστε να θεσπιστεί καλύτερη νομοθεσία όσον αφορά την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών και την προστασία των πολιτών από κρατικές υποκινούμενες διαδικτυακές απειλές εναντίον της ασφάλειάς τους.

Το 2019, μαζί με άλλους εμπειρογνώμονες κατέθεσε σε υποεπιτροπή του Κογκρέσου σχετικά με την παγκόσμια απειλή και τα μέτρα αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης του Κρεμλίνου. Την ίδια χρονιά το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ της απένειμε το βραβείο International Women of Courage. Το βραβείο ακυρώθηκε μυστηριωδώς από την κυβέρνηση Τράμπ λόγω της κριτικής που ασκούσε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στον τότε Αμερικανό πρόεδρο.

Mαριάννα Προκόπη-Δημητριάδη

Η Δρ. Μαριάννα Προκόπη-Δημητριάδη είναι συνιδρύτρια τριών πιστοποιημένων καινοτόμων βιοτεχνολογικών επιχειρήσεων, Theramir Ltd, Promed Bioscience Ltd και RSL Revolutionary Labs Ltd, ερευνητική συνεργάτιδα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και κλινική αναπληρώτρια καθηγήτρια Ερευνητικής Ογκολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Σπούδασε Μοριακή Βιολογία, Βιοχημεία και Μικροβιολογία στην Αγγλία και απέκτησε τον διδακτορικό της τίτλο στην Καρδιοαγγειακή έρευνα από το King’s College του Λονδίνου, όπου η έρευνά της βραβεύτηκε ως η πιο πρωτοποριακή από το British Heart Foundation.

Το ερευνητικό της έργο επικεντρώνεται στην εξατομικευμένη ογκολογική έρευνα και την άμεση μετάφρασή της σε καινοτόμες λύσεις για τη θεραπεία, πρόληψη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ογκολογικών ασθενών.

Καινοτομεί επίσης στον τομέα των βιοϋλικών με τη δημιουργία μιας νέας γενιάς τρισδιάστατου ιατρικού κολλαγόνου για τη βιοεκτύπωση τεχνιτών οργάνων και την ανάπτυξη μιας νέας κλάσης δερμοκαλλυντικών για την αναγέννηση και ανακούφιση του δέρματος ογκολογικών ασθενών μετά από αντικαρκινικές θεραπείες.

Μέχρι σήμερα έχει λάβει πολυάριθμα βραβεία και υποτροφίες, όπως το Peter Baker Award (2009) για την πιο καινοτόμα βιοτεχνολογική ιδέα στον τομέα των θεραπευτικών βλαστοκυττάρων και το βραβείο Madame Figaro Γυναίκες της Χρονιάς στον τομέα της Καινοτομίας Τράπεζα Κύπρου (2020), το Βραβείο Έρευνας της Κυπριακής Δημοκρατίας στον τομέα «Επιστήμες της Ζωής» για το 2021 και το King’s Distinguished Alumni Award in STEM (2022).

Το 2021 τιμήθηκε από την Αμερικανική Ακαδημία Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας για την ανάπτυξη της καινοτόμου θεραπευτικής νανοπλατφόρμας EVmiR κατά του μεταστατικού καρκίνου του μαστού.

Παράλληλα, έχει εξασφαλίσει ανταγωνιστικές χρηματοδοτήσεις πέραν των δύο εκατομμυρίων ευρώ από φορείς της Κύπρου και του εξωτερικού, ενώ τα αποτελέσματα της έρευνάς της έχουν κατοχυρωθεί ως ευρεσιτεχνίες και προϊόντα που διατίθενται στη διεθνή αγορά.

Η Δρ Προκόπη συμμετέχει εθελοντικά σε πολλά προγράμματα επιχειρηματικότητας για νέους όπως το Junior Achievement Cyprus, το ARIS-Deloitte και για γυναίκες στην AIPFE Κύπρου. Έχει επιλεχθεί ως Πρέσβειρα της Κύπρου για το διεθνές Women Tech Network 2022, ενώ συμπεριλήφθηκε στη λίστα «10 Women to watch in 2022 " από το Παγκόσμιο Δίκτυο Γυναικών.

Konstantin Sonkin

Ο Δρ. Konstantin Sonkin είναι συνιδρυτής και CEO του i-BrainTech, μιας εταιρείας νανοτεχνολογίας με βάση το Tel-Aviv, που έχει ως αποστολή να ενισχύσει ουσιαστικά τη γνωστική λειτουργία, να ξεκλειδώσει το ανθρώπινο δυναμικό και να λύσει προβλήματα της καθημερινής ζωής μέσω της εφαρμοσμένης νευροεπιστήμης.

Προηγουμένως, είχε διεξάγει έρευνα, για περισσότερα από 10 χρόνια, στους τομείς της νευροεπιστήμης και της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ). Δημοσίευσε 15 επιστημονικές εργασίες, απέκτησε Ph.D. στο Computer Science και έκανε μεταδιδακτορικές σπουδές στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ).

Υπήρξε επικεφαλής μιας ομάδας R&D στη Σχολή Νευροεπιστημών του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ (TAU). Με την καθοδήγηση του Konstantin, η ομάδα ανέπτυξε με επιτυχία νευροδιεπαφές βασισμένες σε AI για την αποκατάσταση της εγκεφαλικής λειτουργίας σε ασθενείς με εγκεφαλικά επεισόδια.