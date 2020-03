Στο επίκεντρο το μέλλον του κυπριακού επενδυτικού προγράμματος

Το μέλλον του κυπριακού επενδυτικού προγράμματος βρέθηκε στο επίκεντρο της Ημερίδας με τίτλο "Looking Ahead – The Future of the Cyprus Investment Programme", που διοργάνωσε για πρώτη φορά στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λεμεσό, το διεθνές Συμβούλιο Επενδυτικής Μετανάστευσης (Investment Migration Council).

Στόχος της Ημερίδας που πραγματοποιήθηκε σήμερα, είναι η ενημέρωση των επαγγελματιών σε συναφείς κλάδους αλλά και του ευρύτερου κοινού για όλα τα νέα δεδομένα και τις τάσεις στον τομέα, ανέφερε ο εκτελεστικός διευθυντής του Συμβουλίου και κύριος ομιλητής Bruno L’ecuyer.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Συμβούλιο, σε συνεργασία με άλλους επαγγελματικούς συνδέσμους, κυβερνήσεις και πολυεθνικές εταιρείες, θέτει ψηλά πρότυπα σε παγκόσμιο επίπεδο για όλα τα θέματα που αφορούν την επενδυτική μετανάστευση.

Στην ημερίδα συζητήθηκε σειρά θεμάτων που απασχολούν τους εμπλεκόμενους φορείς, ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες, αλλά και την κυβέρνηση, με επίκεντρο το κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα, τη συμβολή του στην τοπική οικονομία, το θέμα του διαφανούς ελέγχου κ.α.

Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο Επενδυτικής Μετανάστευσης αποτελεί τον παγκόσμιο επαγγελματικό σύνδεσμο του κλάδου επενδυτικής μετανάστευσης και πολιτογράφησης ξένων επενδυτών και έχει ως βάση του τη Γενεύη, ενώ διαθέτει παρουσία στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στην Καραϊβική και στο Χονγκ Κονγκ.

Ως μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, η δράση του Συμβουλίου αποσκοπεί στην εκπαίδευση και ενημέρωση των μελών του για θέματα του τομέα, θέτοντας υψηλά πρότυπα διαφάνειας και επαγγελματικότητας.