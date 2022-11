Θα παρουσιαστούν δεδομένα από διεθνούς φήμης επιστήμονες

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου(ΤΕΠΑΚ), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα τη δεκτικότητα ως προς τους εμβολιασμούς (Vaccination Acceptance: research evidence and lessons learnt from COVID-19 and pediatric vaccines).