TFI Brokers-Ellinas Finance:Συνέδριο για Ασ.Πιστώσεων & Factoring

Με τη συμμετοχή προβεβλημένων εταιρειών και ειδικών στο τομέα της Ασφάλισης Πιστώσεων και των Υπηρεσιών Factoring, έλαβε χώρα με μεγάλη επιτυχία την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019, στη Λευκωσία, το συνέδριο με τίτλο «How to Leverage Credit Risk Through Credit Insurance and Factoring Solutions» που διοργάνωσαν η TFI Brokers και η Ellinas Finance.

Το συνέδριο συγκέντρωσε -μεταξύ άλλων- πάνω από 170 στελέχη κυπριακών επιχειρήσεων, όπως επίσης διευθυντές και συμβούλους επιχειρήσεων. Στο συνέδριο παρέστη επίσης ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χάρης Γεωργιάδης, ο οποίος σε χαιρετισμό του συνεχάρη τις δύο εταιρείες για την πρωτοβουλία, σημειώνοντας πως τα επιχειρηματικά συνέδρια αυτού του είδους συμβάλλουν θετικά και εποικοδομητικά στην σωστή αξιολόγηση τάσεων και εξελίξεων, τόσο της εγχώριας, αλλά και της ευρωπαϊκής και διεθνούς αγοράς, συνεισφέροντας παράλληλα στην προσπάθεια της πολιτείας για εξεύρεση των καλύτερων δυνατών λύσεων για τα θέματα που απασχολούν, τον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου.

Στο συνέδριο συμμετείχαν με παρουσιάσεις οι Κυριάκος Κυριάκου, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της TFI Brokers, Γιάννης Γκιώνης, Εμπορικός Διευθυντής της Euler Hermes Hellas, Κωνσταντίνος Σέρβος, Γενικός Διευθυντής Υπηρεσιών της Ellinas Finance, John Lorie, Οικονομικός Διευθυντής της Atradius Credit Insurance, Karim Nasrallah, ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της λιβανέζικής ασφαλιστικής LCI, Kate Phylaktis, καθηγήτρια του Cass Business School του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Hans Mederer, Ανώτερος Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής Ασφαλίσεων Ακίνητης Περιουσίας του XL Group και Μελίνα Πύργου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Pyrgou Vakis Law Firm.

Μέσα από τις παρουσιάσεις αυτές, αναδείχθηκαν και αναλύθηκαν οι διάφορες παράμετροι της Ασφάλισης Πιστώσεων και των Υπηρεσιών Factoring, αλλά και η θετική επίδραση που μπορούν να έχουν οι υπηρεσίες αυτές τόσο στην καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης, όσο και στη δυνατότητα της να αντιμετωπίσει πιστωτικούς κινδύνους.

Στην ομιλία του ο Κυριάκος Κυριάκου, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της TFI Brokers, ανέφερε πως η κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων και η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας έχουν οδηγήσει τους οικονομολόγους του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου να υποβαθμίσουν τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη του εμπορίου το 2020. «Πέραν των άμεσων επιπτώσεών τους, οι εμπορικές συγκρούσεις αυξάνουν την οικονομική αβεβαιότητα, φέρνοντας συχνά τις τοπικές επιχειρήσεις αντιμέτωπες με τις καθυστερήσεις πληρωμών ή ακόμα και τις επιπτώσεις των πτωχεύσεων των οφειλετών τους. Ο στόχος μας με τη διοργάνωση αυτού του συνεδρίου είναι να εκπαιδεύσουμε την επιχειρηματική αγορά της Κύπρου για το πως μπορούμε να διαχειριστούμε αυτούς τους κινδύνους μέσω της ασφάλισης πιστώσεων και να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τους πιστωτικούς κινδύνους, οι οποίοι αυξάνωνται λόγω αυτής της οικονομικής αβεβαιότητας», κατέληξε.

Από την πλευρά του ο Ανώτερος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ellinas Finance, κ. Νέαρχος Πετρίδης, σημείωσε πως η επιτυχής διοργάνωση της εκδήλωσης, αποτελεί ορόσημο για την Ellinas Finance, αφού επιβεβαιώνει τη συνεχή ανοδική πορεία της εταιρείας, καθώς επίσης και τη δυναμική και πολυδιάστατη παρουσία της στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Κατά την διάρκεια της ομιλίας του, στο συνέδριο, τόνισε πως στη σημερινή εποχή είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις επιχειρήσεις να μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους. «Σε αυτό το πλαίσιο τόσο η ασφάλεια πιστώσεων, όσο και οι υπηρεσίες Factoring αποτελούν εργαλεία που μπορούν να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα, ενδυναμώνοντας παράλληλα τη δημιουργικότητα και τη σταθερότητα», εξήγησε. Σημειώνοντας επίσης πως οι υπηρεσίες αυτές, πέρα από τα οφέλη που προσφέρουν στην ίδια την επιχείρηση, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης για την οικονομία του τόπου.

