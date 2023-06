Ξεκινά δρομολόγια από την Λεμεσό το κρουαζιερόπλοιο Rhapsody of the Seas

Η Λεμεσός και η Χάιφα είναι τα μοναδικά λιμάνια που θα επιβιβάζονται ταξιδιώτες στο Rhapsody of the Seas

Στο λιμάνι Λεμεσού κατέπλευσε το πρωί το κρουαζιερόπλοιο Rhapsody of the Seas, της Royal Caribbean, με τους Υφυπουργούς Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη και Τουρισμού, Κώστα Κουμή, να χαιρετίζουν την συμπερίληψη της Κύπρου στα δρομολόγια του. Η Λεμεσός και η Χάιφα είναι τα μοναδικά λιμάνια που θα επιβιβάζονται ταξιδιώτες στο Rhapsody of the Seas, με το δρομολόγιο του να περιλαμβάνει, εκτός από τα δυο «home port...