ΥΠΟΙΚ: Συρρίκνωση της οικονομίας κατά 5,5% το 2020

Κατά 5,5% του ΑΕΠ αναμένεται να συρρικνωθεί η κυπριακή οικονομία το 2020 σε σχέση με μείωση 7% που ήταν το βασικό σενάριο της κυβέρνησης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, μιλώντας στο διαδικτυακό συνέδριο του Economist με θέμα «The New York – East Med Summit: A sea of conflict or a sea of opportunities».

Ο κ. Πετρίδης ανέφερε ότι η Κυβέρνηση αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις για συρρίκνωση της οικονομίας, όπως και τις προβλέψεις για την ανεργία, που αναμένεται να ανέλθει στο 8% από 9% που προβλεπόταν για το 2020.

Είπε επίσης ότι το 2021 αναμένεται σημαντική ανάκαμψη της οικονομίας κατά περίπου 4,5% με 5%, παρά την αβεβαιότητα που υπάρχει, αναφέροντας ότι τα μέτρα που έλαβε έγκαιρα η κυβέρνηση σε σχέση με την πανδημία φαίνεται να αποδίδουν και ότι οι δείκτες κατανάλωσης είναι θετικοί. Η Κύπρος, ανέφερε προσέφερε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα πακέτα στην ΕΕ.

Ανέφερε ακόμα ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται να κυμανθεί στο 4,5% και το χρέος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 120% αναμένεται να ακολουθήσει καθοδική πορεία μέχρι το τέλος του χρόνου.

Αναφερόμενος στη στρατηγική για ανάκαμψη είπε ότι αυτή εδράζεται σε τρεις πυλώνες. Αυτοί είναι η διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας, η συνέχιση της προσπάθειας για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ο τρίτος η συνέχιση της προσπάθειας για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ώστε να ενισχυθεί το επενδυτικό πλαίσιο της Κύπρου και να είναι πιο ελκυστική στους επενδυτές. Ήδη, ανέφερε, η Κυβέρνηση προωθεί τολμηρές μεταρρυθμίσεις για ένα πιο βιώσιμο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης, όπως ο επενδυτικός νόμος, η μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του τομέα της δικαιοσύνης.

Είπε επίσης ότι η Κύπρος έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα ως επενδυτικός προορισμός και υπάρχουν ευκαιρίες επενδύσεων σε διάφορους τομείς.

ΚΥΠΕ