72 ώρες έμειναν στους υποψήφιους του ΔΗΣΥ να πείσουν τους Συναγερμικούς

72 ώρες έχουν στην διάθεση τους οι υποψήφιοι για την ηγεσία του ΔΗΣΥ για να πείσουν τους Συναγερμικούς να τους στηρίξουν στο Εκλογικό Συνέδριο του ερχόμενου Σαββάτου για εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου, 3 Αντιπροέδρων αλλά και 25 μελών του Πολιτικού Γραφείου.

Οι υποψήφιοι για τις πιο πάνω θέσεις το τελευταίο ένα μήνα ήταν σε επαφή με την Συναγερμική βάση με τον καθένα ξεχωριστά να προσπαθεί να πείσει για την καταλληλότητα του προσώπου του για μια θέση στην ηγεσία.

Υπενθυμίζεται ότι υποψήφιοι για την θέση του Αναπληρωτή Προέδρου είναι οι Ευθύμιος Δίπλαρος, Σωτήρης Σαμψών και Μιχάλης Σοφοκλέους με το κάθε μέλος να δικαιούται να ψηφίσει ένα υποψήφιο.

Δείτε το who is who των 3 υποψηφίων για την θέση του Αναπληρωτή Προέδρου εδώ πατώντας πάνω στην φωτογραφία του κάθε υποψηφίου.

Τις 3 θέσεις Αντιπροέδρων διεκδικούν 7 υποψήφιοι και συγκεκριμένα οι Ονησίφορος Ιορδάνου, Κάρουλας Γιώργος, Κωνσταντίνου Ξένια, Μιχάλης Μιχαήλ, Ορφανίδου Σάβια, Πελεκάνος Μάριος και Τσιρίδου Φωτεινή με το κάθε μέλος δικαιούται να ψηφίσει από 2 μέχρι 3 υποψήφιους/υποψήφιες.

Δείτε το who is who των 7 υποψηφίων για τις 3 θέσεις Αντιπροέδρων εδώ πατώντας πάνω στην φωτογραφία του κάθε υποψηφίου.

Για τις 25 θέσεις στο Πολιτικό Γραφείο οι υποψήφιοι είναι 65 με το κάθε μέλος να δικαιούται να ψηφίσει από 13 μέχρι 25 υποψήφιους/υποψήφιες.Ψηφοδέλτιο που έχει λιγότερες από 13 ή περισσότερες από 25 επιλογές θεωρείται ΑΚΥΡΟ.

Δείτε το who is who των 66 υποψηφίων για το Πολιτικό Γραφείο εδώ πατώντας πάνω στην φωτογραφία του κάθε υποψηφίου.

Τα μέλη του ΔΗΣΥ θα έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν σε ένα από τα 78 εκλογικά κέντρα που θα στηθούν τόσο στην Κύπρο όσο και στο Εξωτερικό.

Πιο κάτω αναλυτικά τα 78 εκλογικά κέντρα: