ΑΚΕΛ: Συζήτηση για τις σεξιστικές αναφορές εντος Βουλής

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης ανέλαβε στις 23 Νοεμβρίου 2018 πρωτοβουλία για την καταπολέμηση του σεξισμού, της παρενόχλησης και της βίας κατά των γυναικών στα Κοινοβούλια, αναφέρει σε σημερινή (12/2) της ανακοίνωση η βουλευτής του ΑΚΕΛ, Σκεύη Κουκουμά, τοποθετούμενη στην εγγραφή θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η εκστρατεία, συμπληρώνει η βουλευτής, έγινε κάτω από το σύνθημα #not in my parliament με στόχο να κινητοποιήσει όλες τις γυναίκες που βρίσκονται στα Κοινοβούλια είτε ως Βουλευτίνες είτε ως προσωπικό.

«Η πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης υπήρξε συνέχεια μελέτης της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης η οποία κατέδειξε ότι 123 γυναίκες από 45 Ευρωπαϊκές Χώρες (81 Βουλευτίνες και 45 εργαζόμενες στα Κοινοβούλια) είχαν βιώσει ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική κακοποίηση συνδεδεμένη με την εργασία τους στο Κοινοβούλιο».

Ένεκα των συνεχόμενων κρουσμάτων σεξιστικών αναφορών και επιθέσεων έναντι γυναικών εντός του Κοινοβουλίου η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΑΚΕΛ ενέγραψε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Αντρών και Γυναικών θέμα για συζήτηση των Συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση του σεξισμού, της παρενόχλησης και της βίας κατά των Γυναικών στα Κοινοβούλια με στόχο να αξιολογήσουμε πως μπορεί η Βουλή των Αντιπροσώπων να εναρμονιστεί με αυτές τις συστάσεις, καταλήγει η κ. Κουκουμά.