Αυτός είναι ο πρώτος Υφυπουργός Έρευνας και Ψηφιακής Πολιτικής

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το Σύνταγμα, αποφάσισε τον διορισμό του κ. Κυριάκου Κόκκινου ως Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, με ισχύ από την 1η Μαρτίου 2020.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Προεδρίας η ίδρυση του Υφυπουργείου συνιστά άλλη μια σημαντική μεταρρύθμιση που οδηγεί τη χώρα μας στη νέα ψηφιακή εποχή. Το Υφυπουργείο, ως κεντρικός φορέας συντονισμού και υλοποίησης πολιτικών που διέπουν την έρευνα, την καινοτομία, αλλά και την ψηφιακή πολιτική, αποτελούσε μια ανάγκη, η οποία πλέον γίνεται πραγματικότητα.

Η τελετή διαβεβαίωσης του νέου Υφυπουργού θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2020, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το Who is Who του νέου Υφυπουργού

Ο Κυριάκος Κόκκινος υπηρέτει από την 1η Φεβρουαρίου 2019 , με Διορισμό από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ως Επικεφαλής Επιστήμονας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ).

Είναι διακεκριμένος επαγγελματίας σε θέματα τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με μακροχρόνια διεθνή και τοπική υπηρεσία και εμπειρία σε ανώτατες θέσεις σε πολυεθνικούς οργανισμούς όπως την IBM και PwC, με αντικείμενο στην Επιχειρησιακή και Τεχνολογική Στρατηγική για Ψηφιακό Μετασχηματισμό και στην Πληροφορική.

Διετέλεσε Εκτελεστικός Διευθυντής και Συνέταιρος στην IBM Europe, με 30 χρόνια εμπειρίας στον Τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Τεχνολογίας (Technology Consulting and Services Sector). Έχει λάβει πληθώρα βραβείων και διακρίσεις για επαγγελματική αριστεία, συμπεριλαμβανομένων του «Business Leader of the Year Award, 2016» του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ΚΕΒΕ και του «Quality Leader Award» για το έτος 2015, από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Ποιότητας. Υπηρέτησε επίσης ως μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια διάφορων οργανισμών όπως του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (Cyprus Investments Promotion Agency - CIPA), του ΚΟΤ, Αρχής Λιμένων Κύπρου, Στο Συμβούλιο Επιτρόπων του Ινστιτούτου Κύπρου και άλλους .

Τα ακαδημαϊκά του προσόντα περιλαμβάνουν Executive MBA in Strategic Management από το Henley Management College (UK) και BSc & MSc in Electrical/ Computer Engineering από το New Jersey Institute of Technology (ΗΠΑ). Είναι νυμφευμένος με την Βερόνικα Κόκκινου και έχουν δυο παιδιά, την Μικαέλλα και τον Ηλία.