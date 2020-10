Βίντεο: Η προσπάθεια παγίδευσης Τζιοβάνη, Συλλούρη, Πιττάτζη

Στον δημοσιότητα έδωσε το βίντεο μιας ώρας το Καταριανών συμφερόντων Ειδησεογραφικό Πρακτορείο Al Jazeera και στο οποίο κάνει λόγο για δεύτερο γύρο αποκαλύψεων για το θέμα των Χρυσών Διαβατηρίων της Κύπρου.

Η δημοσίευση του θέματος, έγινε το μεσημέρι της Δευτέρα και εμπλέκει εταιρεία του βουλευτή του ΑΚΕΛ Χρίστου Τζιοβάνη, του δικηγόρου Ανδρέα Πιττάτζη αλλά και τον Πρόεδρο της Βουλής, Δημήτρη Συλλούρη.

Στο μεταξύ η συνάντηση έγινε 26/10/19 και 29/10/19 ο πράκτορας καταγγέλθηκε στις κυπριακές αρχές από τον δικηγόρο του κ. Τζιοβάννι μετά από παρότρυνση του Προέδρου της Βουλής.

Η καταγγελία αφορούσε ότι ο συγκεκριμένος ενεργούσε εκ μέρους απατεώνα με ενδεχόμενο ξέπλυμα χρήματος ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων.

Δείτε αυτούσια τα βίντεο:

Exclusive: We go undercover to expose how a criminal can obtain a European passport. It involves an alternative, unofficial route through the Cyprus Investment Programme, and carries a higher price tag. The #CyprusPapers Undercover pic.twitter.com/xVORmPpPB8

— Al Jazeera Investigations (@AJIunit) October 12, 2020