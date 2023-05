Βουλή: Κάλεσε Αναστασιάδη - Παπαχαραλάμπους, αλλά ο πρώην Πρόεδρος δεν θα πάει

Η σκληρή αντιπαράθεση του πρώην Προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού Ανδρέα Παπαχαραλάμπους με τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη θα απασχολήσει τη Βουλή και συγκεκριμένα την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Η Επιτροπή θα ασχοληθεί με το θέμα την Τετάρτη 24 Μαίου 2023 χωρίς την παρουσία του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας ο οποίος δεν θα κληθεί στην Επιτροπή, αλλά θα στείλει επιστολή με τις θέσεις του.

Το θέμα εγγράφει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ και συγκεκριμένα οι βουλευτές Γιώργος Λουκαΐδης, Ανδρέας Πασιουρτίδης Ειρήνη Χαραλαμπίδου και Νίκος Κέττηρο σχετικά με τις πρόσφατες καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν ενδεχόμενες πολιτικές παρεμβάσεις στο έργο της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού.

Το ΑΚΕΛ εγγράφοντας το θέμα ανέφερε ότι μετά και τις δημόσιες καταγγελίες του πρώην Προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού κατά του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας για παρεμβάσεις στο έργο της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, κρίνεται σκόπιμο όπως η αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή τύχει ενημέρωσης για το εν λόγω θέμα, καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες προτίθενται να προβούν οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας για διερεύνηση των καταγγελιών».

Με πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ κλήθηκαν στην Επιτροπή οι: Νομική Υπηρεσία Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης,Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, Αστυνομία, Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και ο πρώην Πρόεδρος Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, κ. Ανδρέας Παπαχαραλάμπους.

Όπως πληροφορούμαστε, η Επιτροπή στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου θα συζητήσει και άλλα θέματα που άπτονται της ομαλής λειτουργίας της Επιτροπής Δεοντολογίας επί προεδρίας Ανδρέα Παπαχαραλάμπους και το ενδεχόμενο υπέρβασης καθήκοντος.

Η αντιπαράθεση Αναστασιάδη - Παπαχαραλάμπους

Στις 05 Μαίου 2023 ο κ. Παπαχαραλάμπους ισχυρίστηκε σε συνέντευξή του ότι ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, του ζήτησε να μην ερευνήσει καταγγελίες για στημένους αγώνες.

Χαρακτηριστικά, ανέφερε ότι «όντας ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «με πήρε τηλέφωνο να σταματήσω την υπόθεση Καρμιώτισσας με Απόλλωνα και να μην το ερευνήσω. Έγινε πριν παραιτηθώ αυτό. Διότι ήταν φιλικοί αγώνες.

Όλοι αγώνες της Καρμιώτισσας με Απόλλωνα ήταν στοιχηματικού χαρακτήρα και είπα να ερευνηθούν, one by one. Μούνταραν όλοι τον Νίκο (σ.σ Αναστασιάδη) και ήθελε να σταματήσω την έρευνα».

Εξηγώντας πώς έγινε η παρέμβαση, ο κ. Παπαχαραλάμπους είπε πως «με έπιασε τηλέφωνο δήθεν για κάτι άλλο και μου είπε και γι’ αυτό. «Άφηστο αυτό το πράγμα, μου είπε, τώρα, έχουμε πιο σοβαρά πράγματα, ασχολήθου με κάτι άλλο, τούτοι εν φιλικοί αγώνες».

Αντίδραση ΠτΔ

Η αντίδραση του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας ηταν άμεση αφού απάντησε στον κ. Παπαχαραλάμπους λέγοντας ότι ««είναι μυθεύματα ενός ατόμου, που, απέτυχε στη σημαντική αποστολή που του ανετέθη, κάτι που οδήγησε σε έντονες αντιδράσεις και από τα ίδια τα μέλη της Επιτροπής που δεν ήτο διατεθειμένα να ανεχτούν την αδυναμία επιτέλεσης των υψηλών του καθηκόντων»

Παράλληλα, στην απάντησή του ο τέως Πρόεδρος ανέφερε ότι «άν όσα αναφέρει ο κ. Παπαχαραλάμπους είναι αληθή, όφειλε για λόγους ευθιξίας να παραιτηθεί από το αξίωμα του προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού και να προβεί σε δημόσια καταγγελία. Αντίθετα, παρά τις παραινέσεις μου για να αποχωρήσει από την υπό αναφορά θέση, λόγω του κάκιστου των σχέσεων του με τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, που ως αποτέλεσμα δεν επέτρεπε την εύρυθμη λειτουργία του θεσμού και κατ’ επέκταση των όποιων καταγγελιών έχρηζαν διερεύνησης, αυτός αρνείτο πεισματικά να το πράξει, καθιστώντας, εν τη ουσία, την Επιτροπή ανενεργή».

Ο τέως Πρόεδρος τόνισε ότι «προκαλεί ακόμη απορία το ετερεχρονισμένο της ‘καταγγελίας’ του κ. Παπαχαραλάμπους, λαμβάνοντας υπόψη πως τόσο στην επιστολή παραίτησης του από πρόεδρος της Επιτροπής όσο και στη δημόσια σχετική δήλωση του δεν επικαλέστηκε ποτέ τα όσα εκ των υστέρων επικαλείται».

Δεν άργησε να έρθει «απάντηση φωτιά» προς τον Νίκο Αναστασιάδη από τον δικηγόρο Ανδρέα Παπαχαραλάμπους ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει ότι χαίρεται πουν δεν έμοιασε στον Νίκο Αναστασιάδη στους ακόλουθους τομείς:

Α. Ανηθικότητα

Β. Ψευδολογία

Γ. Διαπλοκή

Δ. Διαφθορά.

Γιώργος Μιχαηλίδης