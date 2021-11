Βουλή:Θα συμμετάσχει στην εκστρατεία «Orange the World» UNESCO

Η Βουλή των Αντιπροσώπων θα συμμετάσχει φέτος στην εκστρατεία «Orange the World» της UNESCO, με στόχο την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.

Ανακοίνωση της Βουλής, αναφέρει ότι σε αυτό το πλαίσιο, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου θα προσφωνήσει ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή υπό την αιγίδα της, με τη συμμετοχή βουλευτριών, γυναικών μελών του Διπλωματικού Σώματος στην Κύπρο, πρώην βουλευτριών και άλλων γυναικών αξιωματούχων και εκπροσώπων γυναικείων οργανώσεων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 στις 12 το μεσημέρι στο Αίθριο της Βουλής.

Η εκστρατεία «Orange the World», είναι μια ετήσια διεθνής εκστρατεία διάρκειας 16 ημερών που ξεκινά στις 25 Νοεμβρίου, Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών και διαρκεί έως τις 10 Δεκεμβρίου, Διεθνή Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το σύνθημα της φετινής εκστρατείας είναι «Orange the World: End violence against women now!».

Πηγή: ΚΥΠΕ