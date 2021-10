Δερύνεια - Γέμισε τον Οκτώβρη από εκδηλώσεις ο Καραγιάννης

Γεμάτος θα είναι ο Οκτώβριος από τις 06 - 31 του μήνα στο Δήμο Δερύνειας. Χαρακτηριστικά, οι εκδηλώσεις αφορούν τα εξής:

ΤΕΤΑΡΤΗ, 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Θεατρική παράσταση – κυπριακή κωμωδία «Για της Μαρουλλούς τ’ αμμάθκια» από το ΣΑΤΙΡΙΚΟ Θέατρο, του Μιχάλη Τερλικκά σε σκηνοθεσία Βασίλη Μιχαήλ

Ώρα: 8:00μ.μ. Χώρος: Δημοτικό Αμφιθέατρο Δερύνειας

Είσοδος: €10 (εισιτήρια προπωλούνται)

Για πληροφορίες: τηλ. 99340434

Οργανωτής: Μορφωτικός Σύλλογος «Αναγέννηση» Δερύνειας

WEDNESDAY, OCTOBER 6, 2021

• Theatrical performance - Cypriot comedy "Gia tis Maroullous t'amathkia" by the SATIRICO Theatre, of Michalis Terlikkas directed by Vassilis Michail

Time: 8:00 p.m. Venue: Deryneia Municipal Amphitheatre

Admission: €10 (tickets on sale)

For information: tel. 99340434

Organiser: Educational Association "Anagennisi" Deryneia

ΠΕΜΠΤΗ, 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Α΄Ετήσια Βραδιά Λαϊκής Ποίησης

Ώρα: 7:30μ.μ. Χώρος: Δημοτικό Αμφιθέατρο Δερύνειας

Είσοδος Ελεύθερη – Απαραίτητη η προσκόμιση safe pass

Οργανωτής: Παγκύπριος Όμιλος Λαϊκών Ποιητών και Φίλων της Ποίησης

Διάρκεια εκδήλωσης: 90΄περίπου

Για την παρουσία σας μπορείτε να τηλεφωνήσετε: 99596456, 99434234, 99324560

THURSDAY, OCTOBER 7, 2021

• First Annual Folk Poetry Night

Time: 7:30 p.m. Venue: Deryneia Municipal Amphitheatre

Free Entrance - Presenting a safe pass is required

Organiser: Pancyprian Group of Folk Poets and Friends of Poetry

Event duration: 90΄

To reserve a seat please call: 99596456, 99434234, 99324560

ΣΑΒΒΑΤΟ, 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Εκδήλωση Βράβευσης των άριστων μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου – Λυκείου «Ειρήνης και Ελευθερίας» Δερύνειας – Σωτήρας κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021

Ώρα: 6:00μ.μ. Χώρος: Δημοτικό Αμφιθέατρο Δερύνειας

Οργανωτές: Η Διεύθυνση, το Προσωπικό και ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου

SATURDAY, OCTOBER 9, 2021

• Award Ceremony of the excellent students of the Gymnasium - Lyceum "Peace and Freedom" Deryneia’s – Sotira’s during the school year 2020-2021

Time: 6:00 p.m. Venue: Deryneia Municipal Amphitheatre

Organisers: The Management, the Staff and the Association of Parents and Guardians of the School

ΤΕΤΑΡΤΗ, 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Παρουσίαση του βιβλίου «Το αλφαβητάρι της ζωής μου» της Έρμας Ιντιάνου Χριστοφίδου

- Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει από την κα Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή,

πρώην Υπουργό Εξωτερικών

- Χαιρετισμοί από: Μητροπολίτη Κωνσταντίας Αμμοχώστου κ. Βασίλειο

Δήμαρχο Δερύνειας κ. Άντρο Γ. Καραγιάννη

Γενική Διευθύντρια Xenion Education

κα Κατελίτσα Ζουβάνη Φυλακτού

Όλα τα έσοδα από την πώληση του βιβλίου θα δοθούν σε φιλανθρωπικά Ιδρύματα: ΚΕΠΑ, Αντικαρκινικό και Αντιναρκωτικό κ.ά. εις μνήμη Τάκη Χριστοφίδη

Ώρα: 7:30μ.μ. Χώρος: Δημοτικό Αμφιθέατρο Δερύνειας

WEDNESDAY, OCTOBER 13, 2021

• Presentation of the book "The alphabet of my life" by Erma Indianou Christofidou

- The presentation of the book will be made by Mrs. Erato Kozakou Markoulli, former Minister of Foreign Affairs

- Greetings from: Metropolitan of Constantia and Famagusta Mr. Vassilios

Deryneia Mayor Mr. Andros G. Karagiannis

General Director of Xenion Education Mrs. Katelitsa Zouvani Philaktou

All proceeds from the sale of the book will be donated to charities: KEPA, Anti-Cancer Society and Anti-Drug Society, etc. in memory of Takis Christofidis

Time: 7:30 p.m. Venue: Deryneia Municipal Amphitheatre

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

«Ένας αιώνας ιστορία … ήταν μόνο η αρχή»

Εκδήλωση εορτασμού των 100 χρόνων του Μορφωτικού Συλλόγου «Αναγέννηση» Δερύνειας – Ένας αιώνας Δράση, Όραμα, Πολιτισμός 1920-2020

- Χαιρετισμοί από: Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ κ. Στέφανο Στεφάνου

Πρόεδρο του ΚΟΑ κ. Αντρέα Μιχαηλίδη

Δήμαρχο Δερύνειας κ. Άντρο Γ. Καραγιάννη

- Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πωλούνται αναμνηστικά των 100

χρόνων της «Αναγέννησης» και το βιβλίο Ιστορικό Αναγνωστηρίου η

«Ομόνοια» - Μορφωτικού Συλλόγου «Αναγέννηση» Δερύνειας 1920-2020

- Είσοδος μετά φαγητού και ποτού €15 το άτομο

Ώρα: 7:30μ.μ. Χώρος: Αίθουσα δεξιώσεων «Ζάππειον Παλλάς» στη Δερύνεια

FRIDAY, OCTOBER 15, 2021

• "A century of history… was just the beginning"

Event celebrating the 100th anniversary of the Educational Association "Anagennisi" Deryneia - A century of Action, Vision, Culture 1920-2020

- Greetings from: General Secretary of AKEL Mr. Stefanos Stefanou

President of the CSO Mr. Andreas Michailidis

Deryneia Mayor Mr. Andros G. Karagiannis

- Souvenirs will be sold during the event of the 100 years of "Anagennisi" and the book History of the Reading Room "Omonia" - Educational Association "Anagennisi" Deryneia 1920-2020

- Admission with food and drink €15 per person

Time: 7:30 p.m. Venue: Hall "Zappeion Palace" in Deryneia

ΤΡΙΤΗ, 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Πανδημοτική συγκέντρωση

- Απολογισμός του έργου και ενημέρωση για τα δημοτικά δρώμενα από τον

Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ώρα: 7:30μ.μ. Χώρος: Δημοτικό Αμφιθέατρο Δερύνειας

TUESDAY, OCTOBER 19, 2021

• Pandemic gathering

- Review of the projects and briefing on the municipal events by the Mayor and the Municipal Council.

Time: 7:30 p.m. Venue: Deryneia Municipal Amphitheater

ΤΕΤΑΡΤΗ, 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

3η Εκδήλωση Αιμοδοσίας εις μνήμη Παναγιώτας Κυριάκου

Ώρα: 6:00μ.μ. – 9:00μ.μ. Χώρος: Κέντρο Ενηλίκων Δήμου Δερύνειας

Υποστηρικτές: Δήμος Δερύνειας, Κέντρο Αίματος του Υπουργείου Υγείας

Κυνηγετικός Σύλλογος Δερύνειας, Αναγέννηση Δερύνειας, Παγκύπριος Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Παιδοογκολογικού, Θημωνιά

WEDNESDAY, OCTOBER 20, 2021

• 3rd Pandemic Blood Donation Event

Time: 6:00 p.m. - 8:00 p.m. Venue: Adult Center of Deryneia Municipality

Organizers: Deryneia Municipality, Deryneia Hunting Association, Local Blood Donation Committee, Blood Center of the Ministry of Health

ΠΕΜΠΤΗ, 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Σύνθεση με κείμενα και τραγούδια «Ποτέ πια!... Ώρα Καλή!...»

των Μίκη Θεοδωράκη και Ιάκωβου Καμπανέλλη

από το ΣΑΤΙΡΙΚΟ Θέατρο

Ώρα: 8:00 .μ.μ. Χώρος: Δημοτικό Αμφιθέατρο Δερύνειας

Είσοδος: €10

Οργανωτής: ΑΚΕΛ Αμμοχώστου

Εισιτήρια και πληροφορίες στο τηλ. 24653758

THURSDAY, OCTOBER 21, 2021

• Composition with lyrics and songs "Pote pia! ... Ora Kali! ..."

of Mikis Theodorakis and Iakovos Kampanellis

from the SATIRICAL Theater

Time: 8:00 p.m. Venue: Deryneia Municipal Amphitheater

Admission: €10

Organiser: AKEL Famagusta

Tickets and information at tel. 24653758

ΤΕΤΑΡΤΗ, 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Πάρτι Κυνηγετικού Συλλόγου Δερύνειας

Ζωντανή μουσική και φαγητό

Ώρα: 8:00μ.μ. Χώρος: Βοηθητικό Γήπεδο «Αναγέννησης» Δερύνειας

Είσοδος Ελεύθερη

WEDNESDAY, OCTOBER 27, 2021

• Deryneia Hunting Association Party

- Live music and food

Time: 8:00 p.m. Venue: Auxiliary Stadium of "Anagennisi" Deryneia

Free entrance

ΚΥΡΙΑΚΗ, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Αποκαλυπτήρια Προτομής Ελευθέριου Ιακώβου Μοντάνιου

- Τα αποκαλυπτήρια θα τελεστούν από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου

Κύπρου Καθηγητή Τάσο Χριστοφίδη

Ώρα: 11:00π.μ. Χώρος: προαύλιο εκκλησίας Παναγίας στη Δερύνεια

Οργανωτές: Δήμος Δερύνειας, Μορφωτικός Σύλλογος «Αναγέννηση» Δερύνειας και οι εγγονοί του Ε. Ι. Μοντάνιου

SUNDAY, OCTOBER 31, 2021

• Unveiling of the Bust of Eleftherios Iakovos Montaniou

- The unveiling will be performed by the Rector of the University of

Cyprus Professor Tassos Christofidis

Time: 11:00 a.m. Venue: courtyard of the church of Panagia in Deryneia

Organizers: Deryneia Municipality, Educational Association "Anagennisi" of Deryneia and the grandchildren of E. I. Montaniou