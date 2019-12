Διαμεσολαβητης στο Σερβικό… ο Παπαδάκης

Ο Ευρωβουλευτής της ΕΔΕΚ, κ. Δημήτρης Παπαδάκης, ως ο σκιώδης εισηγητής για την έκθεση προόδου της Σερβίας, εκ μέρους της Πολιτικής Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήταν ο συντονιστής στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Πολιτική του Ομάδα, με θέμα "Serbia in the run-up to fair elections".

Η Πολιτική Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών διοργάνωσε εκδήλωση υψηλού επιπέδου (high-level event), με την συμμετοχή της αντιπολίτευσης της Σερβίας. Ο στόχος της εκδήλωσης ήταν να δώσει στους αντιπροσώπους της αντιπολίτευσης την ευκαιρία να εξηγήσουν τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει η Σερβία, πριν από τις βουλευτικές εκλογές, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν την Άνοιξη του 2020 και να εξηγήσουν την πρόθεσή τους για αποχή από τις προσεχείς εκλογές.

Την εισαγωγή της εκδήλωσης έκανε η Ευρωβουλευτής Tanja Fajon, Πρόεδρος της Διακοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Σερβία και το κλείσιμο της εκδήλωσης ανέλαβε ο Ευρωβουλευτής Tonino Picula, Συντονιστής Εξωτερικών Υποθέσεων της Πολιτικής Ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών.

Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο Dragan Đilas, Πρόεδρος του Κόμματος Ελευθερίας και Δικαιοσύνης, ο Nebojša Zelenović, Πρόεδρος του Κόμματος Μαζί για την Σερβία και ο Dejan Nikolić, Αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος της Σερβίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2019, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, η οποία προβλήθηκε και μέσω διαδικτύου.