ΔΗΚΟ για τριμερή: «Δεν οδηγεί σε σωστή λύση η διαδικασία»

Το αποτέλεσμα της τριμερούς επιβεβαιώνει μια διαδικασία, που δεν οδηγεί σε σωστή λύση και αφήνει ανενόχλητη την Τουρκία. Αυτό τονίζει σε δήλωση της η αναπληρώτρια πρόεδρος του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου αποτιμώντας όλα όσα έγιναν τη Δευτέρα στο Βερολίνο στην τριμερή.

Η κα. Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι «με δεδομένους τους προβληματισμούς που είχαμε εκφράσει, σε σχέση με την πραγματοποίηση της συνάντησης του Βερολίνου ενώ η Τουρκία παραβιάζει προκλητικά την κυπριακή ΑΟΖ και οι οποίοι προβληματισμοί συνεχίζουν να ισχύουν, εκτιμούμε ότι η δήλωση Γκουτέρες περιέχει τόσο θετικές όσο και αρνητικές αναφορές»:

Όπως είπε, ως θετικές αναφορές, κρίνονται:

1. Η επαναβεβαίωση του στόχου της λύσης Ομοσπονδίας, η οποία, ως Δημοκρατικό Κόμμα, επαναλαμβάνουμε ότι θα πρέπει να έχει σωστό περιεχόμενο. Αυτή η επαναβεβαίωση, βάζει φραγμό σε σκέψεις ή προθέσεις επίτευξης λύσης συνομοσπονδίας δύο κρατών, οι οποίες τίθενται από την Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα.

2. Η επίκληση της ερμηνείας που τα Ηνωμένα Έθνη δίνουν στην έννοια της πολιτικής ισότητας, η οποία ερμηνεία είναι αντίθετη με την τουρκική και η οποία δεν περιλαμβάνει αριθμητική ισότητα, βέτο ή προϋπόθεση θετικής ψήφου.

Ως αρνητικές αναφορές, κρίνονται:

1. Το γεγονός ότι «κλειδώνουν», το Πλαίσιο Γκουτέρες (2017), η συμφωνία Αναστασιάδη - Έρογλου (2014) και οι μέχρι σήμερα συγκλίσεις, ως βάση και θεμέλιο για μια παραπέρα διαδικασία. Τα κείμενα αυτά και οι εν λόγω συγκλίσεις, είναι προβληματικά καθώς ουσιαστικά περιέχουν μόνο επικίνδυνες και θεμελιώδεις υποχωρήσεις της Ελληνοκυπριακής κοινότητας, ενώ έχουν ελλιπείς ή προβληματικές αναφορές, για κρίσιμες πτυχές του Κυπριακού, όπως η ασφάλεια και οι εγγυήσεις.

2. Το γεγονός ότι «κλειδώνει» η αναφορά σε επίτευξη ενδιάμεσης συμφωνίας ούτω καλούμενης στρατηγικής, κατά παράβαση διαχρονικής θέσης της Ελληνοκυπριακής κοινότητας, ενώ αυξάνονται οι όροι αναφοράς κατ’ απαίτηση της Τουρκίας.

3. Το γεγονός ότι «κλειδώνει» η Πενταμερής ως μέρος της διαδικασίας. Αυτό, επιβεβαιώνει επισήμως τη θέση του Δημοκρατικού Κόμματος, ότι δηλαδή, Πενταμερής ήταν και η Διεθνής Διάσκεψη του 2017.

4.Η αναφορά σε «μη διαχειρίσιμο» status quo, η οποία αντικατέστησε την αναφορά σε «απαράδεκτο» status quo, που χρησιμοποιείτο κατά κόρον για δεκαετίες.

5. Η αναφορά ότι "αυτή η φορά (η πενταμερής) θα είναι διαφορετική" ("It is acknowledged that this time must be different"), η οποία ουσιαστικά ανοίγει ένα μεγάλο «παράθυρο» στην Τουρκία να θέσει ό,τι θέλει στο τραπέζι (όπως π.χ. συνομοσπονδία δύο κρατών) στην περίπτωση που υπάρξει αδιέξοδο.

Παράλληλα, στα αρνητικά το ΔΗΚΟ σημειώνει επίσης την απουσία συγκεκριμένης επίκλησης ψηφισμάτων, που αφορούν την περίκλειστη κατεχόμενη περιοχή της Αμμοχώστου ή την αποχώρηση του τουρκικού στρατού.

Η απουσία αυτή, σύμφωνα με την κα Ερωτοκρίτου «αναδεικνύεται ως πρόβλημα, από τη στιγμή που γίνεται συγκεκριμένη επίκληση σε ένα και μόνο ψήφισμα, αυτό που αφορά την πολιτική ισότητα».

Καταλήγοντας, η κα Ερωτοκρίτου τόνισε ότι «ως γενική αποτίμηση, η δήλωση Γκουτέρες αποτελεί ουσιαστικά επιβεβαίωση μιας διαδικασίας η οποία, με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν ενώπιον μας, δεν μπορεί να οδηγήσει σε σωστή λύση, αλλά είτε σε αδιέξοδο ή σε κάκιστο κλείσιμο του Κυπριακού». Παράλληλα, μια τέτοια δήλωση, στην παρούσα χρονική συγκυρία, αφήνει δυστυχώς ανενόχλητη την Τουρκία να συνεχίζει τις παραβιάσεις στην κυπριακή ΑΟΖ.