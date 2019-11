ΕΛΚ: Δεν εξελέγη ο Αβέρωφ-Το πρώτο μήνυμα του μετά το αποτέλεσμα

Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν σήμερα στα πλαίσια του Εκλογικού Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ζαγκρεμπ της Κροατίας, με τον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ να μην καταφέρνει τελικά να εκλεγεί.

Να σημειώσουμε πως Πρόεδρος του ΕΛΚ εξελέγη χθες ο μέχρι πρότινος Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ.

Το μήνυμα Αβέρωφ μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας:

I want to congratulate the newly elected leadership of the @EPP. I am sure that under the leadership of President @donaldtusk we will be even stronger. #EPPZagreb

— Averof Neofytou (@AverofCY) November 21, 2019