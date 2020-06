Ενημέρωσε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ο Πρόεδρος Αναστασιάδης

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης είχε σήμερα το απόγευμα, προγραμματισμένη τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Ursula von der Leyen.

Στο επίκεντρο της μεταξύ τους συζήτησης τέθηκε το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 και το Πλάνο Ανάκαμψης της ΕΕ, ενόψει της επικείμενης Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου η οποία θα πραγματοποιηθεί υπό μορφή τηλεδιάσκεψης.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης χαρακτήρισε την πρόταση της Επιτροπής ως καλή βάση για συζήτηση και παρουσίασε αναλυτικά τις θέσεις και τα αιτήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επεσήμανε εκ νέου τις ιδιαιτερότητες της Κύπρου ένεκα της γεωγραφικής της θέσης και των προβλημάτων συνδεσιμότητας που αντιμετωπίζει, ως νησιωτικό Κράτος Μέλος, αλλά και των δυσανάλογων μεταναστευτικών πιέσεων, ζητώντας από την Επιτροπή να συμβάλει στην αντιμετώπιση όλων αυτών των διαφορετικής φύσεως προκλήσεων.

Σημείωσε, επίσης, ότι η κυπριακή οικονομία, η οποία βασίζεται στους τομείς του τουρισμού και των υπηρεσιών, έχει πληγεί σημαντικά, εφιστώντας την προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ανάγκη περαιτέρω στήριξης της από την ΕΕ.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης διαβεβαίωσε την Πρόεδρο von der Leyen ότι η Κύπρος θα συμβάλει κατά τρόπο εποικοδομητικό στις προσπάθειες για επίτευξη τελικής συμφωνίας, αναγνωρίζοντας τη σημασία επίτευξης συμφωνίας εγκαίρως.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ευχαρίστησε για την εποικοδομητική στάση της Κύπρου, και συνεχάρη για τον τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας και της διαχείρισης της σημερινής κατάστασης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε επίσης την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και τη συνεχιζόμενη τουρκική παραβατικότητα εντός των θαλάσσιων ζωνών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ανέδειξε, εξάλλου, τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο οι έκνομες ενέργειες της οποίας θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής και τόνισε την ανάγκη ανάληψης από πλευράς ΕΕ, πιο αποφασιστικών μέτρων, έτσι ώστε να αναχαιτιστούν οι απαράδεκτες τουρκικές επιδιώξεις και να ασκηθούν περαιτέρω πιέσεις στην Άγκυρα, τόσο για τερματισμό των παράνομων της γεωτρήσεων όσο και για αποσόβηση επεισοδίων που θα υπονομεύσουν τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού ενημέρωσε την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις διμερείς επαφές που είχε με αρχηγούς κρατών της ΕΕ και ηγέτες ευρωπαϊκών θεσμών, επεσήμανε ότι υπάρχει συναντίληψη ως προς την καταδίκη των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας και την ανάγκη για συντονισμό και αποφασιστικότητα ως προς τα επόμενα βήματα. Τέλος, συμφωνήθηκε όπως παραμείνουν σε επικοινωνία για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις.

Το Tweet του ΠτΔ:

Timely call today with @EU_Commission President @vonderleyen on #MFF and Recovery Plan.

Briefed and discussed Turkey’s most recent unlawful actions in #Cyprus’ #EEZ and the need for a more decisive and effective response by the #EU. pic.twitter.com/qWmx5flVDo

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) June 14, 2020