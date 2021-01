Επιτίθεται στον Al Jazeera με ηχογράφηση ο Ανδρέας Πιττάτζης

Νέο επεισόδιο προκύπτει με το περιβόητο βίντεο του Al Jazeera και τις αποκαλύψεις για τις πολιτογραφήσεις στην Κύπρο.

Αρκετό καιρό μετά την δημοσιοποίηση του βίντεο, ο εκ των πρωταγωνιστών δικηγόρος Ανδρέας Πιττάτζης επανήλθε το βράδυ της Τετάρτης 27/1 και με ανάρτηση του δίνει στη δημοσιότητα ηχογράφηση με συζήτηση που είχε με ανθρώπους του Al Jazeera και τονίζει χαρακτηριστικά ότι κόπηκαν αποσπάσματα από τις συνομιλίες τους.

‘’Κύριοι του Al Jazeera. Όταν παίξατε το απόσπασμα για την αλλαγή του ονόματος, γιατί δεν «παίξατε» αυτά που ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ σας είπα; Γιατί μοντάρατε και με μια ψεύτικη ταινία πήγατε να σκοτώσετε έναν άνθρωπο που δεν σας έφταιξε; ....... Σας ΠΡΟΚΑΛΩ κύριοι του Al Jazeera να διαψεύσετε την πρώτη (απο τις πολλές) ηχογράφηση. Σας ΠΡΟΚΑΛΩ να πείτε ότι τα ακόλουθα δεν είναι λόγια που σας είπα στις 25/10/2019 και ώρα 03:10 το απόγευμα. Σας ΠΡΟΚΑΛΩ να μας εξηγήσετε γιατί τα αποκρύψατε. Σας ΠΡΟΚΑΛΩ να καλύψω ΟΛΑ τα έξοδα να στείλετε τις πραγματικές σας ηχογραφήσεις, όχι τα μονταρισμένα και ψεύτικα πλάνα που παίξατε’’, αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά η ανάρτησή του και η ηχόγραφηση:

Κύριοι του Al Jazeera.

Φερθήκατε άτιμα. Δεν «παίξατε» την αλήθεια. Ζυγίσατε το ακροατήριο. Αυτή τη νέα Κύπρο. Του Κολοσσαίου. Αυτήν που μπούχτισε από τη διαφθορά και διψά για αίμα. Που μου έστελναν μηνύματα να πεθάνω, να πάθω καρκίνο, να εξαφανιστώ και άλλα κοσμητικά επίθετα. Τα ψεύτικα μονταρισμένα σας πλάνα τελειώνουν εδώ! Γιατί δεν ήσασταν οι μόνοι που ηχογραφούσατε...

Κράτησα για 3 μήνες το στόμα μου κλειστό. Άφησα τα κοράκια του Al Jazeera να φαν και το τελευταίο κομμάτι σάρκας από πάνω μου και τη ψυχή μου. Έκαμνα υπομονή… Μάτωσα, εξευτελίστηκα, έκλαψα, προδόθηκα, διαπομπεύθηκα, ταπεινώθηκα, περιθωριοποιήθηκα, διερευνήθηκα, κτυπήθηκα. Έκαμνα υπομονή… Κάποιος φίλος έγραψε σε ένα άρθρο του για εμένα, ότι «στο τάφο του θα γράφει 25 χρόνια τίμιος και μετά δικηγόρος». Έκαμνα υπομονή… Όχι φίλε... στο τάφο μου θα γράφει «ἢ τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς».

Κύριοι του Al Jazeera. Όταν παίξατε το απόσπασμα για την αλλαγή του ονόματος, γιατί δεν «παίξατε» αυτά που ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ σας είπα; Γιατί μοντάρατε και με μια ψεύτικη ταινία πήγατε να σκοτώσετε έναν άνθρωπο που δεν σας έφταιξε; Που να υπολογίζατε όμως εσείς οι τουρκόφιλοι, τα μεγαθήρια, ότι αυτός ο δικηγοράκος από μια μικρή πόλη της μικρής Κύπρου σας υποψιάστηκε... και δεν ηχογραφούσατε μόνον εσείς. Με το αίμα να στάζει ακόμα, σηκώνομαι πάνω και σας προκαλώ. Όσο δυνατοί κι αν είστε. Όσους Εμίρηδες και δισεκατομμύρια έχετε πίσω σας.

“THIS IS CYPRUS”. Η ατάκα που έλαβε «Όσκαρ» διαφθοράς. Ήταν αλήθεια όμως; Παρουσιάσατε ότι δήθεν τον συγκεκριμένο παράνομο θα του άλλαζα το όνομα και ΜΕΤΑ θα του έβγαζα Κυπριακό Διαβατήριο. Δεν παίξατε ότι με ρωτήσατε ΓΕΝΙΚΑ για τη διαδικασία και ΟΧΙ ΕΙΔΙΚΑ για τον δήθεν παράνομο…Δεν παίξατε αυτά που πραγματικά σας είπα. Τα ΜΟΝΤΑΡΑΤΕ και σερβίρατε ψεύτικο πιάτο.

K.Y.C. που θα ακούσετε στην ηχογράφηση, τι σημαίνει: Know Your Client (KYC). Είναι οι έλεγχοι που γίνονται σύμφωνα με τον Νόμο 188(Ι)/2007 για να διαπιστωθεί ότι τα χρήματα μιας συναλλαγής προέρχονται από νόμιμες δραστηριότητες. Εκατοντάδες σελίδες εγγράφων. Σας έδειξα κύριοι του Al Jazeera την λίστα των εγγράφων που απαιτούνται. Ότι πριν γίνει οποιαδήποτε επένδυση/αίτηση πρέπει να γίνει η έρευνα με βάση το νόμο. Γιατί δεν το είπατε; Γιατί δεν την δείξατε και εσείς; Σας ΕΔΙΩΞΑ από το γραφείο μου όταν δεν δίνατε τα στοιχεία, γιατί δεν το παίξατε; Ήρθατε πίσω και με διαβεβαιώσατε ότι θα μου στέλνατε τα στοιχεία να ελέγξω τι πραγματικά και ΑΝ όντως αντιμετώπιζε κάτι ο πελάτης σας. Γιατί δεν το παίξατε; Γιατί δεν είπατε ότι στις 26/10/2019 και ώρα 10:20 μ.μ. σας είπα ξεκάθαρα ότι ο πελάτης σας ΔΕΝ θα μπορούσε να λάβει Κυπριακό Διαβατήριο.

Σας ΠΡΟΚΑΛΩ κύριοι του Al Jazeera να διαψεύσετε την πρώτη (απο τις πολλές) ηχογράφηση. Σας ΠΡΟΚΑΛΩ να πείτε ότι τα ακόλουθα δεν είναι λόγια που σας είπα στις 25/10/2019 και ώρα 03:10 το απόγευμα. Σας ΠΡΟΚΑΛΩ να μας εξηγήσετε γιατί τα αποκρύψατε. Σας ΠΡΟΚΑΛΩ να καλύψω ΟΛΑ τα έξοδα να στείλετε τις πραγματικές σας ηχογραφήσεις, όχι τα μονταρισμένα και ψεύτικα πλάνα που παίξατε.

This IS Cyprus Al Jazeera. And I am not afraid of you. I summon you to the Court of Public Opinion and I dare you to respond.

Oι δίκαιοι δεν χάνονται στις δίκες του χρόνου.