Εξαιρετική χαρακτηρίζει το ΥΠΕΞ τη συνάντηση Κασουλίδη-Μπλίγκεν

Συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίγκεν είχε την Τρίτη στην Ουάσινγκτον ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ανάρτησή του κυπριακού Υπουργείου Εξωτερικών στο twitter «η επίσκεψη εργασίας του Υπουργού Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη στις ΗΠΑ ξεκίνησε με μια εξαιρετική συνάντηση στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ με τον Ομόλογό του Άντονι Μπλίγκεν.

Όπως αναφέρεται, η ατζέντα της συνάντησης περιλάμβανε την στρατηγική συνεργασίας Κύπρου – ΗΠΑ, το Κυπριακό, η περιφερειακή συνεργασία σε θέματα καθαρής ενέργειας περιλαμβανομένων των σχηματισμών 3+1 και άλλες διεθνείς προκλήσεις.

FM @ikasoulides working visit to the #US starts with an excellent meeting at @StateDept with his 🇺🇸counterpart @SecBlinken |

Full Agenda on👇🗒

▶️ CY-US Strategic Partnership 🇨🇾🇺🇸

▶️ #Cyprus Problem

▶️ Clean energy regional cooperation including 3+1

▶️ International Challenges pic.twitter.com/9ICSm2Hajo

— Cyprus MFA (@CyprusMFA) February 1, 2022