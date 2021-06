Χατζηπαντέλας ο νέος Υπουργός Υγείας

Ο Μιχάλης Χατζηπαντέλας θα είναι τελικά ο νέος Υπουργός Υγείας, μετά την άρνητική απάντηση του τέως Προέδρου της Βουλής Αδάμου Αδάμου να αναλάβει το Υπουργείο.

Η νέα σύνθεση της κυβέρνησης αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα.

Ποιος είναι ο Μιχάλης Χατζηπαντέλας

Κατάγεται από την Αμμόχωστο. Είναι Ορκωτός Λογιστής (Chartered Accountant) κατέχοντας τους εξής τίτλους: FCA, AIA, MSc(Econ) και BA (Hons), ως απόφοιτος του Thames Valley University of London και του Queen Mary and Westfield College University of London.

Έχει ιδρύσει και διαχειρίζεται την εταιρεία HMI & Partners Ltd, Chartered Accountants και είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).

Διετέλεσε επίσης μέλος της Επιτροπής της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών μετά από διορισμό από το Υπουργικό Συμβούλιο της πρώτης κυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη το 2013, όπως και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Διετέλεσε και Πρόεδρος της Ανόρθωσης Αμμοχώστου.

