Η Αννίτα επέλεξε Ν. Πηλείδου για Εκτελεστική Διευθύντρια του ΔΗΣΥ

Την Νατάσα Πηλίδου επέλεξε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου για να αναλάβει χρέη Εκτελεστικής Διευθύτριας του κόμματος. Ουσιαστικά, η πρώην Υπουργός Ενέργειας, θα αναλάβει την διοίκηση του κόμματος.

Η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ:

Η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Αννίτα Δημητρίου έχει αποφασίσει να ζητήσει έγκριση από το Πολιτικό Γραφείο για διορισμό της κ. Νατάσας Πηλείδου ως Εκτελεστικής Διευθύντριας του ΔΗΣΥ με αρμοδιότητα επί όλου του φάσματος της Διοίκησης του κόμματος.

Η διαδικασία ενώπιον του Πολιτικού Γραφείου θα λάβει χώρα μόλις τηρηθούν οι πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας λόγω της πρόσφατης προϋπηρεσίας της κ. Πηλείδου ως Υπουργού.

Το βιογραφικό σημείωμα της κ. Πηλείδου.

Η Νατάσα Πηλείδου διετέλεσε Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις 10 Ιουλίου 2020 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2023. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, εφαρμόστηκε μια πολυδιάστατη στρατηγική για την πράσινη μετάβαση, την αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της Κύπρου, τη στήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και των εξαγωγών, ενώ το 2020 και το 2021 προκηρύχθηκαν και εφαρμόστηκαν σχέδια πέραν των €265εκ για ενεργειακή αναβάθμιση, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων. Εξασφαλίστηκαν επίσης συνολικά κονδύλια €758 εκ από την ΕΕ και το Σχέδιο Κύπρος το Αύριο για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Ελλάδα και το Ισραήλ.

Μέσω της ενδυνάμωσης των ήδη εξαιρετικών σχέσεων με βασικούς εταίρους όπως την Επίτροπο Ενέργειας της ΕΕ και Υπουργούς ευρωπαϊκών και γειτονικών χωρών, προχώρησαν επίσης κάποιες σημαντικές πρωτοβουλίες όπως η έντονη δραστηριοποίηση της Κύπρου στον διεθνή οργανισμό Eastern Mediterranean Gas Forum του οποίου η Νατάσα Πηλείδου ήταν Πρόεδρος για το έτος 2022.

Ηγήθηκε της ομάδας διαπραγμάτευσης για την παραχώρηση του Τεμαχίου 5 της Κυπριακής ΑΟΖ στην κοινοπραξία ExxonMobil/ Qatar Energy ενώ, σε συνεργασία με την ομάδα της, διασφάλισε την ορθή εφαρμογή των συμβολαίων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην κυπριακή ΑΟΖ, συμπεριλαμβανομένης της πραγματοποίησης 3 γεωτρήσεων που οδήγησαν σε 2 νέες ανακαλύψεις.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της, ψηφίστηκαν και εφαρμόστηκαν νέοι νόμοι, πολιτικές και μεταρρυθμίσεις στους τομείς της αγοράς του ηλεκτρισμού και της πράσινης ενέργειας, της προστασίας του καταναλωτή, της λειτουργίας της κυπριακής βιομηχανίας και της διευκόλυνσης του επιχειρείν. Από την ίδρυση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας την 1η Μαρτίου 2018 μέχρι τις 9 Ιουλίου 2020, η Νατάσα Πηλείδου υπήρξε η πρώτη Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, εφαρμόζοντας τη στρατηγική ανάπτυξης και προώθησης της Κύπρου ως ολοκληρωμένου ναυτιλιακού κέντρου παγκόσμιας εμβέλειας, συμπεριλαμβανομένης και της επαναδιαπραγμάτευσης και επέκτασης του φορολογικού πλαισίου για ναυτιλιακές εταιρείες για επιπλέον 10 έτη (2020 – 2030).

Από τον Απρίλιο 2016 μέχρι τον Φεβρουάριο 2018 υπηρέτησε ως Γενική Διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (Invest Cyprus), υπεύθυνη για την εφαρμογή της στρατηγικής του Οργανισμού για την προσέλκυση επενδύσεων, την εξυπηρέτηση επενδυτών και την προώθηση μεταρρυθμίσεων, σε στενή συνεργασία με την κυπριακή κυβέρνηση. Η Νατάσα Πηλείδου διαθέτει δεκαπενταετή επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα. Διετέλεσε περιφερειακή διευθύντρια στον λογιστικό οίκο Baker Tilly in South East Europe, ενώ για 9 χρόνια εργάστηκε στην PwC στην Κύπρο, το Μιλάνο και το Λονδίνο, στα τμήματα ελέγχου και φορολογίας. Αποφοίτησε με άριστα (first-class honours degree with distinction) από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στη Γαλλική και Ιταλική Φιλολογία ενώ είναι εγκεκριμένη λογιστής, μέλος του Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW) και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) από το 2006.

Είναι μητέρα τριών παιδιών, 6, 3 και 1 έτους.