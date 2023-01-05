Η λίστα με τις 100+1 προσωπικότητες που υποστηρίζουν Αβέρωφ

Το επιτελείο του
Αβέρωφ Νεοφύτου, παραθέτει πιο κάτω τον συνολικό κατάλογο των 100 + 1 προσωπικοτήτων που συνυπογράφουν την υποψηφιότητα Αβέρωφ Νεοφύτου για την Προεδρία της Δημοκρατίας.
Οι προσωπικότητες αντιπροσωπεύουν την ευρεία πολιτική και κοινωνική στήριξη που απολαμβάνει η υποψηφιότητα του Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ο κατάλογος αποτελείται από πενήντα γυναίκες και πενήντα άνδρες και με έντονο το στίγμα της νέας γενιάς.
>>> ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ live όλες τις εξελίξεις με την υποβολή υποψηφιοτήτων για τις Προεδρικές Εκλογές
Περιλαμβάνονται ιστορικά στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού, προσωπικότητες από άλλους πολιτικούς χώρους, μεγάλος αριθμός νέων ανθρώπων, αγωνιστές της ΕΟΚΑ, άνθρωποι του αθλητισμού και του πολιτισμού, επιχειρηματίες και συνδικαλιστές, επιστήμονες και επαγγελματίες, εκπαιδευτικοί, πανεπιστημιακοί και άλλοι.
Η προτείνουσα της υποψηφιότητας η Αννίτα Δημητρίου, η οποία σε δήλωση της αναφέρει ότι «προτείνει την υποψηφιότητα του συνειδητά πιστεύοντας ότι είναι εκείνος που μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία και μεθοδικότητα τις πολλαπλές προκλήσεις και τους κινδύνους που βρίσκονται μπροστά μας».
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Δείτε πιο κάτω τον κατάλογο με τις 101 προσωπικότητες:
1
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΝΙΤΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΣΑ
2
ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
3
ΚΛΗΡΙΔΟΥ
ΚΑΙΤΗ
ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗΣΥ
4
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
5
ΣΕΛΙΠΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΥΖΥΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΣΥ
6
ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ
ΛΕΟΝΤΙΟΣ
ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗΣΥ
7
ΓΑΛΑΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΚΤΙΒΙΣΤΡΙΑ / ΠΟΙΗΤΗΣ
8
ΣΙΗΠΙΛΛΗΣ
ΡΟΓΗΡΟΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΕΟΚΑ
9
ΡΟΛΑΝΔΗ
ΛΕΛΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
10
ΚΛΗΡΙΔΗΣ
ΤΑΚΗΣ
ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
11
ΠΕΛΕΝΔΡΙΤΟΥ
ΚΑΡΟΛΙΝΑ
ΑΘΛΗΤΡΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ
12
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΩΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ / ΠΡΩΗΝ ΑΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΣΥ
13
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗΚΟ
14
ΚΟΥΛΕΡΜΟΣ
ΦΡΙΞΟΣ
ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΗΣΥ
15
ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ
ΙΝΩ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
16
ΚΑΚΟΥΛΛΗ
ΠΑΤΕΡ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΕΡΕΑΣ
17
ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑ ΔΡΟΥΣΙΩΤΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
18
ΦΟΥΡΛΑΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
19
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΥΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΕΔ
20
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΕΔΗΣΥ
21
ΛΕΠΤΟΥ
ΕΛΛΗ
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
22
ΑΓΚΑΣΤΙΝΙΩΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΒΕ
23
ΦΛΩΡΑΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
24
ΧΑΣΙΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
25
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΗΚ
26
ΠΑΝΟΡΚΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΡΩΗΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ ΑΗΚ
27
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΤΖΙΩΡΤΖΙΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
28
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
ΜΑΝΘΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
29
ΠΙΤΤΑΡΑ
ΜΕΛΠΩ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
30
ΚΟΥΓΙΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΣ
ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
31
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΑΝΤΡΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ
32
ΠΑΠΑΕΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ
33
ΙΩΝΙΔΟΥ
ΛΟΥΛΑ
ΑΚΤΙΒΙΣΤΡΙΑ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
34
ΒΑΡΔΑΚΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΣ
35
ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ
ΚΑΛΛΗ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΚΟΑ
36
ΠΑΤΣΑΛΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
37
ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ
38
ΧΩΜΑΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
39
ΦΟΙΤΙΔΟΥ
ΣΟΦΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
40
ΚΟΥΡΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
41
ΡΟΤΣΙΔΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
42
ΜΑΤΣΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΣ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ
43
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
44
ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
KOINOΤΑΡΧΗΣ ΚΑΠΕΔΩΝ
45
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΛΕΛΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
46
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ CYTA
47
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΙΩΣΗΦΙΝΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
48
ΜΑΚΡΙΔΗΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗΣΥ
49
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
50
ΠΟΥΡΟΣ
ΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΟΡΕΑ ΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ
51
ΛΕΒΕΝΤΗ
ΕΛΙΝΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΜΟΔΑΣ
52
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
53
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΕΛΛΑ
ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗΣΥ
54
ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
55
ΣΑΜΨΩΝ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
56
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΑΤΚΙ
57
ΛΟΥΚΑ
ΣΟΥΛΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ
58
ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
59
ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
60
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΙΩΣΗΦ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
61
ΣΧΙΖΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΣΥ
62
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ ΠΛΑΤΡΩΝ
63
ΣΑΒΒΑ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΟΚ
64
ΣΕΝΤΩΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
65
ΖΑΧΑΡΙΟΥ
ΑΛΕΚΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
66
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
67
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΖΩΜΕΝΗ
ΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΤΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
68
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
69
ΤΣΟΛΑΚΗ
ΕΛΕΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
70
ΣΤΕΡΓΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
71
ΦΤΕΛΛΕΧΑ
ΜΑΡΩ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ
72
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
73
ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ
74
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ
75
ΚΥΝΗΓΟΥ
ΧΑΡΙΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
76
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
77
ΣΟΛΩΜΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
78
ΚΟΥΤΣΟΦΤΑΣ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
79
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΝΕΔΗΣΥ
80
ΠΗΛΑΚΟΥΤΑΣ
ΚΟΔΡΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
81
ΖΙΚΚΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
82
ΜΟΥΣΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
83
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥΤΟΥΖΙΑΝ
ΝΙΚΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
84
ΚΑΠΑΤΑΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
85
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ
ΕΛΕΝΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
86
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ
87
ΚΟΣΜΑ
ΑΝΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΛΑΡΚΑΚΑΣ
88
ΤΖΑΝΑΒΑΡΟΣ
ΝΕΟΦΥΤΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
89
ΠΑΤΣΑΛΙΔΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
90
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΦΕΙΔΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
91
ΣΠΥΡΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
92
ΑΣΤΡΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ
93
ΠΑΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
94
ΓΙΩΡΚΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
95
ΚΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ
ΒΑΣΟΥΛΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
96
ΑΖΟΒΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
97
ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΚΟΥΛΛΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
98
ΚΟΥΚΚΟΥΛΗ
ΚΩΣΤΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΑ
99
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
ΝΙΚΚΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
100
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗΣ
101
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΛΟΥΚΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ