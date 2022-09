Ικανοποίηση Λευκωσίας για την άρση του εμπάργκο από τις ΗΠΑ

Χαιρετίζει την πλήρη άρση του εμπάργκο για την πώληση όπλων στην Κύπρο από τις ΗΠΑ η Κυβέρνηση.

Σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Twitter, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, έγραψε ότι είναι με μεγάλη ικανοποίηση που καλωσορίζει την ανακοίνωση του State Department για την πλήρη άρση του εμπάργκο όπλων των ΗΠΑ στην Κύπρο. "Αυτό σηματοδοτεί μία απόφαση ορόσημο, αντανακλώντας την αναπτυσσόμενη στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο χωρών, μεταξύ άλλων στον τομέα της ασφάλειας", έγραψε.

>>>ΗΠΑ: Πλήρη άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων στην Κύπρο<<<

Επιπλέον, ευχαρίστησε δημόσια τον γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ, που έκανε δυνατή με τη δουλειά του τη σημερινή απόφαση, η οποία είναι σύμφωνη με τον νόμο του 2019 για την Ασφάλεια και την Ενεργειακή Συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. "Χθες μίλησα με τον Γερουσιαστή και εξέφρασα για άλλη μια φορά την ευγνωμοσύνη μου για τη φιλία του", είπε ο Πρόεδρος.

It is with great satisfaction that I welcome the announcement by 🇺🇸 @StateDept on the complete lifting of the U.S. arms embargo on Cyprus🇨🇾. This is a landmark decision, reflecting the burgeoning strategic relationship between the two countries, including in the area of security.

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) September 17, 2022