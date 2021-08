Ικανοποίηση ΥΠΕΣ για υιοθέτηση προτάσεων για Αφγανική κρίση

Το σημερινό Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ, το οποίο συγκλήθηκε εκτάκτως για να εξετάσει την έκρυθμη κατάσταση στο Αφγανιστάν, ομόφωνα κατέληξε ότι η κατάσταση όπως εξελίσσεται απαιτεί άμεσους και αποτελεσματικούς χειρισμούς, ώστε να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική διάσταση του προβλήματος, αλλά και τα θέματα μετανάστευσης και ασφάλειας.

Με οδηγό την κρίση του 2015 και με υιοθέτηση, στη διακήρυξη που εκδόθηκε, του συνόλου των εισηγήσεων που ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Νουρής είχε προτείνει με την επιστολή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και τους ομολόγους του στις 23 Αυγούστου 2021, το Συμβούλιο εισηγείται την πλήρη ενεργοποίηση όλων των μηχανισμών και φορέων της Ένωσης, αλλά και τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, όπως η UNHCR αλλά και η IOM, που ενεργοποιούνται στην περιοχή για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Σκοπός και στόχος να στηριχθούν οι γειτνιάζουσες με το Αφγανιστάν τρίτες χώρες, ώστε να καταστεί δυνατή η υποδοχή και φιλοξενία των ροών σ΄αυτές, προσφέροντας προστασία, στήριξη και ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης στους εκτοπισθεντες. Την ίδια ώρα θα επιδιωχθεί ενδυνάμωση της συνεργασίας με τις χώρες αυτές, με σκοπό την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων τους, προκειμένου να αποτραπεί η παράνομη μετανάστευση από την περιοχή με την εργαλειοποίηση και εκμετάλλευση των Αφγανών από τους διακινητές.

#Afghanistan

We are pleased that the 🇪🇺 Home Affairs Council has adopted Cyprus recommendations to activate all EU mechanisms and to coordinate with international partners #UNHCR #IOM for ensuring #security, #humanitarian aid & support to neighbouring countries hosting #refugees pic.twitter.com/ltMpYm0xa6

— Nicos Nouris (@NourisNicos) August 31, 2021