Το Ισραήλ απένειμε μετάλλιο τιμής στον Αναστασιάδη

Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στην προεδρική κατοικία στην Ιερουσαλήμ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης παρασημοφορήθηκε από τον Πρόεδρο του κράτους του Ισραήλ κ. Ιτζάκ Χέρτζογκ με το Μετάλλιο της Τιμής, που αποτελεί την ανώτατη τιμητική διάκριση της χώρας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση για την απονομή της τιμητικής διάκρισης, το Μετάλλιο Τιμής απονέμεται στον Πρόεδρο Αναστασιάδη επειδή αποτελεί σύμμαχο και αληθινό φίλο του Ισραήλ και για τη συμβολή του στη μεγάλη φιλία μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ και για το ότι διαδραμάτισε κύριο ρόλο στην εδραίωση και ανάπτυξη της τριμερούς σχέσης Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας που αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στη Μεσόγειο.

Μιλώντας στην τελετή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι η τιμητική διάκριση που του απονέμεται αποτελεί τιμή για την Κυπριακή Δημοκρατία και τον κυπριακό λαό, σημειώνοντας ότι αντανακλά τις άοκνες και ειλικρινείς προσπάθειες για περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, οι οποίες είναι σήμερα στρατηγικής σημασίας.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε τον περασμένο Μάρτιο στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της οποίας απένειμε στον Πρόεδρο Χέρτζογκ το Μέγα Περιδέραιο του Τάγματος του Μακαρίου Γ ΄ εις ένδειξη αναγνώρισης των στενών δεσμών του με την Κύπρο και της βαθιάς του πίστης στη Κυπρο-ισραηλινή φιλία, καθώς και τη συμβολή του στη ενίσχυση της.

Πρόσθεσε ότι οι δύο περιπτώσεις δεν είναι τυχαίες, σημειώνοντας πως αποτελούν παραδείγματα των αταλάντευτων σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες και τους λαούς τους.

Υπενθύμισε ακόμη ότι η πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό όταν ανέλαβε καθήκοντα το 2013 ήταν στο Ισραήλ, προσθέτοντας ότι εκ τότε ο ίδιος έχει επενδύσει σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο για την καλλιέργεια των διμερών σχέσεων.

Η συνεργασία μας, είπε, καταδεικνύεται από απτά έργα είτε είναι στον τομέα, μεταξύ άλλων, της άμυνας είτε της Ενέργειας, της καινοτομίας, της υγείας, της διασποράς.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην τριμερή συνεργασία Κύπρου – Ισραήλ με την Ελλάδα, αλλά και στη συνέργεια που έχουν με τις ΗΠΑ υπό το σχήμα 3 συν 1.

Σημείωσε ακόμα ότι Κύπρος και Ισραήλ συμμετέχουν σε εμβληματικά έργα όπως το EuroAsia Interconnector και το EMGF.

Σε άλλο σημείο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι μια άλλη εξέλιξη που είναι προς όφελος της περιφερειακής συνεργασίας αποτελεί η υπογραφή της συμφωνίας για οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου,, την οποίαν ο Πρόεδρος χαρακτήρισε ιστορική, και σημείωσε ότι η συμφωνία αποδεικνύει το πόσα μπορούν να επιτευχθούν μέσα από διάλογο και διπλωματία.

Εξέφρασε εξάλλου την ελπίδα ότι αυτή η εξέλιξη θα ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, περιλαμβανομένων μεταξύ της Κύπρου και του Λιβάνου, στη βάση του διεθνούς δικαίου, κάτι που θα διευκολύνει την εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων.

Επεσήμανε, ωστόσο, ότι η Τουρκία συνεχίζει να δημιουργεί συμπεριφέρεται ενάντια στο διεθνές δίκαιο, σημειώνοντας ότι γινόμαστε μάρτυρες συνεχούς κλιμάκωσης της αναθεωρητικής της συμπεριφοράς και επιθετικότητας της, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε αν υιοθετούσε εποικοδομητική στάση να καταστεί μέρος της περιφερειακής συνεργασίας.

Είπε, ωστόσο, ότι «σας διαβεβαιώ ότι θα συνεχίσω να εργάζομαι εποικοδομητικά για την επανένωση της νήσου,, σύμφωνα με τον Χάρτη των ΗΕ, τα σχετικά ψηφίσματα των ΗΕ και το ευρωπαϊκό κεκτημένο και είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να στηριζόμαστε στους φίλους και εταίρους μας για στήριξη», είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος Χέρτζογκ είπε, μεταξύ άλλων, ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έπαιξε τεράστιο ρόλο στην προώθηση ενός νέου πνεύματος ενότητας, υπογραμμίζοντας τα όσα ο ίδιος είδε κατά τη Σύνοδο COP27 και κατά το συνέδριο για την Πρωτοβουλία της Κύπρου για την Κλιματική Αλλαγή.

Αναφέρθηκε στα επιτεύγματα του Προέδρου Αναστασιάδη, από την πρωτοβουλία για την κλιματική αλλαγή μέχρι τη δημιουργία του Eurasia interconnector, τον τετραμερή διάλογο με τα Εμιράτα, την τριμερή συνεργασία με την Ελλάδα και το Ισραήλ που αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και τόσα άλλα.

Απευθυνόμενος στον Πρόεδρο Αναστασιάδη, ο Πρόεδρος του Ισραήλ τον αποκάλεσε «ένα πραγματικό δημοκράτη και μεγάλο ηγέτη του οποίου η δύναμη πηγάζει από τη μεγάλη γενναιότητα και κουράγιο», υπογραμμίζοντας την ακεραιότητα και την εντιμότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Τέλος, ανέφερε ότι το Μετάλλιο Τιμής αποτελεί την ανώτατη τιμητική διάκριση της χώρρας του η οποία απονεμήθηκε και στον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Μετά την τελετή παρασημοφόρησης ο Πρόεδρος του Ισραήλ και η σύζυγος του παρέθεσαν επίσημο γεύμα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τη σύζυγο του κα Άντρη Αναστασιάδη.

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναχωρήσει για το Παρίσι, όπου θα έχει αύριο συνάντηση με τον Πρόεδρο της Γαλλίας κ. Εμανουέλ Μακρόν.

Being bestowed upon the Israeli Presidential Medal of Honor evokes intense feelings and emotions. I humbly accept it as a distinguished honour to the country and people that I represent, and as an endorsement of the robust friendship between Cyprus and Israel. 🇨🇾 🇮🇱 pic.twitter.com/zGM5ALQElC

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) November 9, 2022