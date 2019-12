Κυπριακό και Brexit στις επαφές Αβέρωφ στη Μεγ. Βρετανία

Η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Αβέρωφ Νεοφύτου στο Λονδίνο συνεχίζεται. Σήμερα ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου συναντήθηκε με τον Διευθυντή Πολιτικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών της Βρετανίας κ. Richard Moore. Ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τον κ. Μoore για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, ενώ αντάλλαξαν απόψεις για το Brexit και τις εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ακολούθως ο κ. Νεοφύτου είχε κατ΄ιδίαν συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτα. Ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου και ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις για τα Εθνικά ζητήματα, τα θέματα που απασχολούν την παροικία στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η Εκκλησία στην διατήρηση της Ελληνικότητας στο εξωτερικό.

Ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού θα είναι σήμερα το απόγευμα ομιλητής στη Διάλεξη με θέμα «Cyprus and the New Geopolitics of the Eastern Mediterranean» που διοργανώνει το Hellenic Observatory του London School of Economics and Political Science και το Hellenic Bankers Association UK. Εκεί ο κ. Νεοφύτου θα έχει τη δυνατότητα να αναλύσει τις γεωπολιτικές εξελίξεις και το ρόλο της Κύπρου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Το πρόγραμμα του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου θα ολοκληρωθεί αύριο με συμμετοχή και ομιλία στο συνέδριο «EastMed London Investment» του Economist.

Τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού συνοδεύει ο Διευθυντής Διοίκησης και Οργανωτικού, κ. Γιώργος Λυσανδρίδης.