Νέος Υπ. Άμυνας ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Χαρ. Πετρίδης (Who is Who)

Ο μέχρι σήμερα Δήμαρχος Αγλαντζιάς Χαράλαμπος Πετρίδης είναι ο νέος Υπουργός Άμυνας.

Ο κ. Πετρίδης αντικαθιστά τον κ. Σάββα Αγγελίδη που ως γνωστό διορίστηκε στη θέση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα.

Who is Who

Ο Χαράλαμπος Πετρίδης κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα με ημιυποτροφία από το Πανεπιστήμιο του Cambridge Αγγλίας στο κλάδο διαχείριση γης και χρηματοοικονομικών [MPhil Land Economy and Finance] καθώς και Bachelor Degree με άριστα στον κλάδο Διαχείρισης και εκτίμησης Γης, [First Class Honours Degree in Estate Management]. Είναι εγκεκριμένος εκτιμητής ακινήτων από το ΕΤΕΚ, μέλος του Royal Institution Of Chartered Surveyors [RICS].

Είναι εκλεγμένος Δήμαρχος Αγλαντζιάς για την περίοδο 2017- 2021. Τον Δεκέμβριο του 2013, διορίστηκε ως Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) μέχρι και το 2016 όπου και παραιτήθηκε με την εκλογή του στο αξίωμα του Δημαρχου.

Επίσης κατείχε για 4 χρόνια τη θέση του Προέδρου του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου (2009 – 2013) όπου έχει προσφέρει στο Δ.Σ την δεκαετία (από το 2004 – 2013). Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του RICS Κύπρου (2012 – 2014) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της FIABCI Κύπρου (2012 – 2014). Επίσης από το Ιούνιο του 2010 μέχρι και τον Ιούνιο 2011 έχει διατελέσει Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Urban Land Institute στη Κύπρο.

Η κύρια του δραστηριότητα ξεκινώντας από το 1999 ήταν η εκτίμηση όλων των ειδών ακινήτων σε όλη την Κύπρο, καθώς και μελέτες βιωσιμότητας ακινήτων, σαν κτηματικός σύμβουλος με την Landtourist Valuations LLC. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάστηκε με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ξενοδοχειακές μονάδες, επιχειρήσεις και οργανισμούς, ενώ ασχολήθηκε εμπεριστατωμένα και με την διαχείριση γης, μελέτες για εμπορικά και άλλα μεγάλα έργα και γενικά με κάθε είδους έργα ανάπτυξης γης. Έχει ασχοληθεί σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη και αναβάθμιση του επαγγέλματος του εκτιμητή ακινήτων αλλά και ευρύτερα του τομέα των ακινήτων. Αρθρογραφεί εδώ και αρκετά χρόνια για κτηματολογικά, πολεοδομικά και οικονομικά θέματα, έχει δημοσιεύσει δεκάδες εισηγήσεις για τη βελτίωση των αναπτυξιακών υποδομών του τόπου μας και έχει εκτεταμένη παρουσία τα τελευταία χρόνια στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας όπως τηλεόραση, ραδιόφωνο, social media κλπ.

Ο Πρόεδρος @AnastasiadesCY αποφάσισε να διορίσει ως μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου: - Υπ. Άμυνας κ. Χαράλαμπος Πετρίδης - Υπ. Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κα. Νατάσα Πηλείδου - Υπ. Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κα. Έμιλυ Γιολίτη - Υφ. Ναυτιλίας κ. Βασίλης Δημητριάδης pic.twitter.com/4AJdrVKMzc — Προεδρία της ΚΔ (@CYpresidency) June 24, 2020

