Νιαζί: Η ΕΕ προσεγγίζει την Αν. Μεσόγειο με το μεταναστευτικό

Η ΕΕ προσεγγίζει την Ανατολική Μεσόγειο κυρίως μέσα από τον φακό του μεταναστευτικού, δεν αποτελεί παίκτη όπως η Τουρκία και η Ρωσία και πρέπει να βρει τρόπο επίλυσης του ζητήματος αυτού με ανθρωπιστικό τρόπο, δηλώνει στο ΚΥΠΕ ο Ευρωβουλευτής Νιαζί Κιζίλγιουρεκ.

Σε συνέντευξη στο ΚΥΠΕ με αφορμή και τη νέα συμφωνία στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για το εμπάργκο όπλων για τη Λιβύη, ο Κύπριος Ευρωβουλευτής αναφέρει πως είναι θετικό ότι η νέα συμφωνία δεν έχει ως στόχο της το μεταναστευτικό, αλλά το εμπόριο όπλων.

"Δυστυχώς όμως η συμφωνία αυτή είναι ελλιπής. Προφανώς το εμπόριο όπλων, το οποίο συνεχίζει μεταξύ άλλων η Τουρκία και η Ρωσία, μπορεί να συνεχιστεί μέσω των χερσαίων συνόρων της Λιβύης, τα οποία η ΕΕ δεν μπορεί να ελέγξει. Αυτό που χρειάζεται είναι πέραν του εμπορίου όπλων, η εμπλοκή σε σοβαρές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και συμβολή της ΕΕ στην ανοικοδόμηση της χώρας με επίκεντρο την επαναδημιουργία του κοινωνικού ιστού και της λειτουργικότητας του κράτους", αναφέρει.

Ο κ. Κιζίλγιουρεκ ανέφερε πως η ΕΕ αντιμετωπίζει σοβαρά εσωτερικά προβλήματα και αυτή τη στιγμή έχει τεράστια σημασία πώς θα εξελιχτεί η κατάσταση μετά το Brexit. Επίσης, πρόσθεσε, αρκετές χώρες μέλη της Ένωσης δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα ενώ και το μεταναστευτικό συνεχίζει να παραμένει ένα μεγάλο θέμα.

"Είναι γεγονός πως η ΕΕ προσεγγίζει την Αν. Μεσόγειο κυρίως μέσα από τον φακό του μεταναστευτικού. Δεν αποτελεί παίκτη όπως η Τουρκία και η Ρωσία. Πρέπει λοιπόν να βρει τρόπο επίλυσης του ζητήματος αυτού με ανθρωπιστικό τρόπο. Με πολιτικές που θα μοιράζουν ισότιμα τα βάρη ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε κράτους, και να διασφαλίζουν απρόσκοπτα όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων. Αυτό είναι και ο καλύτερος τρόπος να προστατεύσει το κύρος και τους πολίτες της", τόνισε.

Σε σχέση με συζήτηση που ο ίδιος φιλοξένησε στο ΕΚ για την εισβολή της Τουρκίας στη Μεσόγειο ( The Turkish intervention in the Mediterranean: Causes, targets and dangers?) o κ. Κιζίλγιουρεκ υπενθύμισε ότι η Τουρκία βρίσκεται γεωγραφικά στη Μεσόγειο και όποια προσπάθεια που θέλει να απομονώσει την Τουρκία από την πολιτική της ενέργειας, θα προκαλέσει την αντίδραση της.

"Βεβαίως, είναι γεγονός, πως η Τουρκία ασκεί μια πολιτική ισχύος στην περιοχή παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο. Αυτές οι προκλητικές ενέργειες πρέπει να τερματιστούν. Από την άλλη, πρέπει να κατανοήσουμε πως χωρίς την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος είναι πολύ δύσκολο- ως αδύνατο- να ολοκληρωθεί το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πέραν των διεκδικήσεων της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ ως μεσογειακό κράτος, υπάρχουν και οι διεκδικήσεις των Τουρκοκυπρίων ως κοινότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας", ανέφερε.

Ο Κύπριος Ευρωβουλευτής επανέλαβε πως την ειρήνη θα την εξασφαλίσει η εναρμόνιση των συμφερόντων όλων αυτών των παικτών στην περιοχή και πως η λύση του Κυπριακού θα συμβάλει τα μέγιστα στην ειρήνευση στην περιοχή μας.

"Θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για άλλου είδους συνεργασίες μεταξύ των κρατών της περιοχής. Γι αυτό όλες οι πλευρές πρέπει να αντιληφθούν πως είναι επείγουσα ανάγκη η επίλυση του κυπριακού ζητήματος", ανέφερε.

Σε σχέση με την προσέγγιση της ΕΕ στο Παλαιστινιακό με αφορμή και το νέο σχέδιο των ΗΠΑ, ο κ. Κιζίλγιουρεκ εξέφρασε ικανοποίηση γιατί η ΕΕ παραμένει σταθερή στη θέση της αναφορικά με τη λύση δύο κρατών στα σύνορα του 1967 και την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του παλαιστινιακού κράτους.

"Οι ακροβατισμοί Τραμπ προς όφελος του Ισραήλ, από τη μεταφορά της πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ μέχρι το απαράδεκτο σχέδιο επίλυσης, δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να πυροδοτούν εντάσεις, και να υπηρετούν την κυβέρνηση Νετανιάχου στο εσωτερικό του Ισραήλ. ‘Όπως τόνισα και στην ομιλία μου στην Ολομέλεια του ΕΚ, η «συμφωνία του αιώνα» όχι μόνο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, είναι και μια αποικιακή συμπεριφορά απέναντι στον παλαιστινιακό λαό", ανέφερε.

ΚΥΠΕ