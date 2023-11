Ο Λακρουά επισκέφθηκε την Πύλα

Ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις Ζαν-Πιερ Λακρουά επισκέφθηκε την Πέμπτη την Πύλα.

This morning, @UNPeacekeeping USG @Lacroix_UN visited the Pyla/Pile plateau in #Cyprus. #UNFICYP #peacekeepers from military, @UNPOL and civilian components briefed him on current developments in the area and on the way forward. ⏩ #A4P #PK75 pic.twitter.com/PuQQGcy3fl

— UN Cyprus (@UN_CYPRUS) November 2, 2023