Ο λόγος σήμερα στους Συναγερμικούς για Υπαρχηγό και Υπαξιωματικούς της Αννίτας

Πραγματοποιείται σήμερα η 8η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση του ΔΗΣΥ για την ανάδειξη των υπολοίπων θέσεων της ανώτατης ηγεσίας του κόμματος και των 25 εκλεγμένων μελών του Πολιτικού Γραφείου.

Τα μέλη του ΔΗΣΥ που ανέρχονται στις 52000 θα μπορούν να ασκήσουν του εκλογικό τους δικαίωμα από τις 09:00 μέχρι τις 18:00 σε 78 εκλογικά κέντρα σε Κύπρο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λονδίνο. Στο Λονδίνο τα εκλογικά κέντρα ανοίγουν στις 9:00 και κλείνουν στις 16:00 (τοπική ώρα).

Μάλιστα τα μέλη του κόμματος όπως και στις εκλογές για ανάδειξη του Προέδρου της παράταξης έτσι και σήμερα έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν σε όποιο από τα 78 εκλογικά κέντρα που θα στηθούν τόσο στην Κύπρο όσο και στο Εξωτερικό.

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Δημοκρατικού Συναγερμού, την 8η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση απαρτίζουν όλα τα μέλη του Κόμματος που ήσαν εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών ενενήντα (90) μέρες πριν, δηλαδή κατά την 5η Φεβρουαρίου 2023 και έχουν τακτοποιημένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το Κόμμα για το έτος 2023.

Υπενθυμίζεται ότι υποψήφιοι για την θέση του Αναπληρωτή Προέδρου είναι οι Ευθύμιος Δίπλαρος, Σωτήρης Σαμψών και Μιχάλης Σοφοκλέους με το κάθε μέλος να δικαιούται να ψηφίσει ένα υποψήφιο.

Δείτε το who is who των 3 υποψηφίων για την θέση του Αναπληρωτή Προέδρου εδώ πατώντας πάνω στην φωτογραφία του κάθε υποψηφίου.

Τις 3 θέσεις Αντιπροέδρων διεκδικούν 7 υποψήφιοι και συγκεκριμένα οι Ονησίφορος Ιορδάνου, Κάρουλας Γιώργος, Κωνσταντίνου Ξένια, Μιχάλης Μιχαήλ, Ορφανίδου Σάβια, Πελεκάνος Μάριος και Τσιρίδου Φωτεινή με το κάθε μέλος δικαιούται να ψηφίσει από 2 μέχρι 3 υποψήφιους/υποψήφιες.

Δείτε το who is who των 7 υποψηφίων για τις 3 θέσεις Αντιπροέδρων εδώ πατώντας πάνω στην φωτογραφία του κάθε υποψηφίου.

Για τις 25 θέσεις στο Πολιτικό Γραφείο οι υποψήφιοι είναι 65 με το κάθε μέλος να δικαιούται να ψηφίσει από 13 μέχρι 25 υποψήφιους/υποψήφιες.Ψηφοδέλτιο που έχει λιγότερες από 13 ή περισσότερες από 25 επιλογές θεωρείται ΑΚΥΡΟ.

Δείτε το who is who των 65 υποψηφίων για το Πολιτικό Γραφείο εδώ πατώντας πάνω στην φωτογραφία του κάθε υποψηφίου.

Πιο κάτω αναλυτικά τα 78 εκλογικά κέντρα:

Η σημερινή εκλογική αναμέτρηση δεν είναι η τελευταία στον ΔΗΣΥ καθώς η εκλογική διαδικασία για ανάδειξη των Επαρχιακών Αξιωματούχων και των Κομματικών Οργανώσεων Εξωτερικού σύμφωνα με απόφαση του Συνεδρίου θα διεξαχθεί στις 10 Ιουνίου 2023.