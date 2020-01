Οργ.Διασποράς: Κύπρος-Ελλάδα-Ισραήλ πυλώνες σταθερότητας

Το μήνυμα πως Κύπρος, Ελλάδα και Ισραήλ αποτελούν πυλώνες σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου έστειλαν κατά την εδώ παρουσία τους οι επικεφαλής ελληνοαμερικανικών και αμερικανοεβραϊκών, που πραγματοποιούν επίσκεψη στην Κύπρο. Οι αντιπροσωπείες των οργανώσεων ΑΗΕΡΑ (American Hellenic Educational Progressive Association), AHI (American Hellenic Institute), Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations (COP) και ΒΒΙ (Β’nai B’rith International in Cyprus) συναντήθηκαν σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, με τον οποίο συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και την περιοχή.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο Επίτροπος Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα και Θέματα Αποδήμων Φώτης Φωτίου, είπε πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όπως κάθε χρόνο συναντήθηκε με εκπροσώπους ελληνοαμερικανικών και αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων στις ΗΠΑ και σήμερα είχε την ευκαιρία να ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, στο Κυπριακό, τις προκλήσεις της Τουρκίας όσον αφορά την ΑΟΖ, καθώς επίσης και για τη σημασία των τριμερών συνεργασιών με το Ισραήλ και την Ελλάδα.

Όπως είπε ο κ. Φωτίου, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έχει ευχαριστήσει όλους για τη στήριξη, ιδιαίτερα από μια μεγάλη χώρα όπως είναι οι ΗΠΑ, αλλά και για τη βοήθεια που οι ίδιοι όλα αυτά τα χρόνια δίνουν ώστε να υπάρξει ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή.

Από την πλευρά του, ο Ύπατος Πρόεδρος της AHEPA Γιώργος Χωριάτης ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων για την τριμερή συνεργασία που αναπτύσσουν οι τρεις χώρες και μέσα στο πλαίσιο του EastMed, καθώς και τον Πρόεδρο για την προσπάθεια και την αφοσίωσή του στη συνεργασία με το Ισραήλ και την Ελλάδα.

Ο Πρόεδρος της Διάσκεψης των Προέδρων των μεγάλων αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων (Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations) Arthur Stark είπε πως αντιπροσωπεύει τις 53 μεγάλες εβραϊκές οργανώσεις στην Αμερική. Όπως ανέφερε, στηρίζοντας το Ισραήλ εργάζονται, με τη βοήθεια των ΗΠΑ, για την ανάδειξη της στρατηγικής σημασίας της τριμερούς συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ.

Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, σημειώνοντας πως τα συμφέροντα της Κύπρου ευθυγραμμίζονται με τα συμφέροντα του Ισραήλ και του εβραϊκού λαού. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα να συνεχίσουν να προωθούμε αυτή τη σχέση, καθώς και τη σχέση με την Κυβέρνηση των ΗΠΑ, την ισραηλινή Κυβέρνηση και πολλές άλλες κυβερνήσεις ανά τον κόσμο.

Ο Πρόεδρος της B`nai B`rith International Charles Kaufmann είπε πως είχαν μια εξαιρετική και πολύ παραγωγική συνάντηση με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη σχετικά με τα συμφέροντα των τριών χωρών. Συζήτησαν, όπως είπε, τη συμβολή των ΗΠΑ στη δημιουργία σταθερότητας στην περιοχή.

Εξέφρασε ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη δυνατή φωνή αντισημιτισμού της Κύπρου, αλλά και του ιδίου προσωπικά, κάτι που χαρακτήρισε πολύ σημαντικό για τις οργανώσεις τους.

Ο Πρόεδρος του ΑΗΙ (American Hellenic Institute) Νικ Λαρυγγάκης είπε πως είναι τιμή τους που σε αυτό το ταξίδι βρίσκονται οι εταίροι από τις αμερικανοεβραϊκές οργανώσεις. Όπως είπε, αυτό είναι το τέταρτο ετήσιο ταξίδι σε Ελλάδα και Κύπρο σε μια προσπάθεια να οικοδομηθεί μια πολύ στέρεα τριμερής συνεργασία μέσα από τις προσπάθειες της διασποράς των χωρών αυτών στις ΗΠΑ.

Πιστεύουμε ακράδαντα, όπως είπε, ότι σε αυτή την ταραχώδη περιοχή, οι τρεις χώρες προωθούν την ειρήνη και την σταθερότητα, και έστειλε το μήνυμα ότι Κύπρος, Ελλάδα και Ισραήλ αποτελούν πυλώνες σταθερότητας στην περιοχή. Αυτό, όπως τόνισε, είναι το μήνυμα που θέλουν να στείλουν σε αυτό το ταξίδι και αυτό είναι το μήνυμα που θα πάρουν πίσω στις ΗΠΑ.

Ο κ. Λαρυγγάκης υπογράμμισε την οικονομική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Κύπρο, και ανέφερε ότι αύριο αναχωρούν για την Ελλάδα, όπου θα έχουν επαφές, ενώ πριν από την επίσκεψή τους στην Κύπρο βρίσκονταν στο Ισραήλ για διάφορες επαφές.

ΚΥΠΕ