Το «Πόθεν Έσχες» των αρχηγών των κομμάτων

Αναλυτικά πιο κάτω οι Δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων («Πόθεν Έσχες») των αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων, όπως αυτές δημοσιεύθηκαν, τη Δευτέρα, από την Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου δηλώνει για ακίνητη περιουσία ένα κληρονομικό χωράφι, 1/3 μερίδιο, στην Πόλις Χρυσοχούς με τρέχουσα αξία €3.567.800. Δηλώνει επίσης δύο κληρονομικά χωράφια στην Πόλις Χρυσοχούς με τρέχουσα αξία €55.500 και €289.700, αλλά και κληρονομικό χωράφι με κατοικία με τρέχουσα αξία €753.800.

Στην Πόλις Χρυσοχούς κατέχει επίσης ¼ μερίδιο οικοπέδου με κτίριο, το οποίο απέκτησε το 1994 με τρέχουσα αξία €250.000, ενώ στην Αργάκα διατηρεί ¾ μερίδιο χωράφι, που απέκτησε από κληρονομιά, αξίας €693.450.

Ο κ. Νεοφύτου δηλώνει επίσης την κατοχή αυτοκινήτου αξίας €10.000 και συνολικές καταθέσεις ύψους €35.612, ενώ η συνολική αξίας άμεσης ρευστοποίησης ασφαλιστικών συμβολαίων ανέρχεται στα €99.272. Το ετήσιο εισόδημα του ανέρχεται στα €155.394

Όσον αφορά στα χρέη του, ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ αναφέρει ότι κανένα από τα δάνεια του δεν είναι Μη Εξυπηρετούμενο και καμία έκπτωση δεν έχει γίνει από κανένα χρηματοπιστωτικό οργανισμό στις υποχρεώσεις του.

Συγκεκριμένα, ο κ. Νεοφύτου δηλώνει χρέος στην Astro Bank ύψους €22.211 και €54.818, στην Τράπεζα Κύπρου ύψους €115.979, στην Εθνική Τράπεζα ύψους €34.167, στην Alpha Bank €617.592 και στην Ελληνική Τράπεζα €111.254.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου στη δήλωση των περιουσιακών του στοιχείων παραθέτει την κατοικία του σε μισό οικόπεδο στο Γέρι (574 τμ) που απέκτησε το 1993 μέσω δανείου αποταμιεύσεων και εισφορών γονέων, το οποίο είναι υποθηκευμένο επ όνοματι του ιδίου και της συζύγου του και είχε αξία κατά το χρόνο απόκτησης 14.310 ευρώ το οικόπεδο και 111.059 ευρώ η κατοικία.

Παραθέτει επίσης την κατοχή 263 μετοχών της επενδυτικής εταιρείας «Δήμητρα ΛΤΔ» κατάθεση 20.258 ευρώ στην Ελληνική Τράπεζα και δηλώνει ότι κατέχει επίσης ασφαλιστικό συμβόλαιο με ασφαλισμένο ποσό 47.646 ευρώ.

Ως εισοδήματα που απέκτησε μεταξύ της προηγούμενης δήλωσης μέχρι την παρούσα αναφέρει τις «αποδοχές και επιδόματα ως μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων».

Σε ό,τι αφορά τα χρέη παραθέτει χρέος 27.357 ευρώ στην Ελληνική Τράπεζας ως συνοφειλέτης με τη σύζυγο του για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, και ως συνοφειλέτης σε δύο σπουδαστικά δάνεια στον Οργανισμό Χρηματοδότησης Στέγης ύψους 15.830 ευρώ το ένα και 9.659 ευρώ το άλλο.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος δηλώνει ότι είναι κατά το ήμισυ ιδιοκτήτης που απέκτησε μετά από δωρεά γονέα, γραφείων, σε ένα με υπολογιζόμενη τρέχουσα αξία 116.00 ευρώ, σε δεύτερο με υπολογιζόμενη τρέχουσα αξία 53.000 ευρώ, σε τρίτο με υπολογιζόμενη τρέχουσα αξία 30.000 ευρώ, σε τέταρτο με υπολογιζόμενη τρέχουσα αξία 80.000 ευρώ, σε πέμπτο με υπολογιζόμενη τρέχουσα αξία 80.000 ευρώ, σε έκτο με υπολογιζόμενη τρέχουσα αξία 90.000 ευρώ για το οποίο δεν έγινε ακόμα μεταβίβαση.

Περαιτέρω δηλώνει ότι κατέχει το 1/6 χωραφιού έκτασης 30.277 τετραγωνικών μέτρων, που επίσης αποκτήθηκε με δωρεά γονέα, με υπολογιζόμενη τρέχουσα αξία 70.000 ευρώ, το ήμισυ κατοικίας που αποκτήθηκε με ανταλλαγή/ αγορά (2007), έκτασης 786 τ.μ. που είναι υποθηκευμένη και με υπολογιζόμενη τρέχουσα αξία 240.000 ευρώ και το ήμισυ δεύτερης κατοικίας που αποκτήθηκε με τον ίδιο τρόπο, την ίδια χρονιά και την ίδια υπολογιζόμενη τρέχουσα αξία, επίσης υποθηκευμένη έκτασης 730 τ.μ.

Περαιτέρω κατέχει ολόκληρη κατοικία που αποκτήθηκε όπως οι προηγούμενες την ίδια χρονιά υποθηκευμένη, έκτασης 698 τ.μ. με υπολογιζόμενη τρέχουσα αξία 478.800 ευρώ. Δηλώνει ακόμα την κατά το ήμισυ ιδιοκτησίας κατοικίας που αγοράστηκε το 2007, με υπολογιζόμενη τρέχουσα αξία 461.500 ευρώ.

Ως μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα δηλώνει Volkswagen bus με 40.000 ευρώ κόστος αγοράς το 2011. Σε ότι αφορά τα μερίσματα και μετοχές σε εταιρείες δηλώνει την κατοχή 6.750 μετοχών στην A. Panayides Constracting Public Ltd, 22.000 της Suphire Holdings Public Ltd, 1000 warrants της Suphire Holdings Public Ltd και 6.672 μετοχές της Nexitius Finance LNP Ltd.

Παραθέτει ακόμα δύο τρεχούμενους λογαριασμούς ένα στην τράπεζα Κύπρου με υπόλοιπο 222.07 ευρώ και ένα στην Ελληνική με υπόλοιπο 2.753,91 ευρώ. Μία πιστωτική κάρτα στην Τράπεζα Κύπρου με υπόλοιπο 7.013,38 ευρώ και μία στην Ελληνική με υπόλοιπο 10.814,38 ευρώ και ένα παρατράβηγμα στην Ελληνική 48.632,36 ευρώ.

Δηλώνει την κατοχή ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής με κάλυψη θανάτου 341.720 ευρώ.

Στα εισοδήματα του ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ παραθέτει για το 2019 ποσό 18.000 ευρώ από ενοίκια και 83.261 ευρώ εισοδήματα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Το 2020 παραθέτει εισοδήματα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων 84.054 ευρώ και το ίδιο ποσό από ενοίκια.

Τέλος σε ότι αφορά τα δάνεια, ο κ. Παπαδόπουλος δηλώνει ότι τη 2α Σεπτεμβρίου του 2021 χρωστούσε στην Ελληνική Τράπεζα δύο στεγαστικά δάνεια, ένα με υπόλοιπο 329.616 ευρώ συν τόκους και δεύτερο 82.228 ευρώ συν τόκους.

Εξάλλου, ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου δηλώνει ακίνητη περιουσία μια κατοικία στο Δάλι που αγόρασε με δάνειο αξίας €241.500 και τέσσερα κληρονομικά χωράφια, το ένα στο Επισκοπειό και τα άλλα τρία στο Πολιτικό. Δηλώνει επίσης την κατοχή ενός αυτοκινήτου αξίας €10.000 και ενός άλλου αξίας €2.000.

Ο κ. Χρίστου δηλώνει ότι δεν έχει συμμετοχή σε επιχειρήσεις και ότι δεν διατηρεί εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες ή τίτλους.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ δηλώνει δύο καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου ύψους €4.237 και €1.000, ενώ σε σχέση με τα εισοδήματα του αναφέρει ως οι φορολογικές του Δηλώσεις.

Επιπλέον, ο κ. Χρίστου έχει ένα δάνειο στην Τράπεζα Κύπρου για οικιστικούς σκοπούς ύψους €223.064 και ένα δάνειο στην Ελληνική Τράπεζα που μεταφέρθηκε από τον πρώην Συνεργατισμό ύψους €27.000.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος αναφέρει ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση των περιουσιακών του στοιχείων σε σχέση με την προηγούμενη δήλωση του.

Αναφορικά με εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη δήλωσή του μέχρι την παρούσα, δηλώνει «ως οι αναλυτικοί λογαριασμοί των φορολογικών μου δηλώσεων». Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις του σε τραπεζικά ιδρύματα, αναφέρει 80 χιλιάδες ευρώ στην Ελληνική Τράπεζα και αφήνει όλα τα άλλα πεδία κενά ή βάζει παύλα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης (ΔΗΠΑ) Μάριος Καρογιάν δηλώνει σε σχέση με την ακίνητη περιουσία, την κατοχή ενός 1/31 μεριδίου χωραφιού στο Μαρώνι που απέκτησε μέσω αγοράς με τρέχουσα αξία €9.568.

Δηλώνει επίσης την κατοχή 1/32 μεριδίου σε κάθε ένα από τρία χωράφια στα Φοινικάρια Λεμεσού, που τα απέκτησε μέσω κληρονομιάς, αλλά και 11/32 μερίδιο σε κατοικία στην Αγία Ζώνη Λεμεσού που απέκτησε επίσης από κληρονομιά, χωρίς να δηλώνει την αξία του μεριδίου που κατέχει.

Επιπλέον, ο κ. Καρογιάν δηλώνει την κατοχή οικοπέδου στον Στρόβολο αξίας κατά τον χρόνο απόκτησης €380.000 το οποίο απέκτησε μέσω δανείου αλλά και οικόπεδο με κατοικία στον Στρόβολο με αξία κατά τον χρόνο απόκτησης €119.400 που απέκτησε μέσω δανείου.

Επίσης, δηλώνει την κατοχή 75 μετοχών στην εταιρεία Multichoice (Cyprus) και 5.680 μετοχών στην εταιρεία A. Tsokkos Hotels.

Αναφορικά με καταθέσεις και μετρητά, ο κ. Καρογιάν αναφέρει συνολικές καταθέσεις €78.486 στην Τράπεζα Κύπρου, ενώ σε σχέση με ασφαλιστικά συμβόλαια δηλώνει συνολικά ασφαλισμένα ποσά €58.267 στην EuroLife.

Ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ αναφέρει επίσης στην Δήλωση του για το Πόθεν Έσχες ότι ως πρώην Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ελάμβανε και λαμβάνει από το Υπουργείο Οικονομικών επίδομα για εργοδότηση γραμματέα €36.000 ετησίως μειωμένο όπως προβλέπεται από το νόμο. Επίσης, λαμβάνει αμοιβή €3.000 μηνιαία από το Ταμείο του κόμματος για την περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι την εκλογή του στο βουλευτικό αξίωμα.

Αναφορικά με τα χρέη του, ο κ. Καρογιάν διατηρεί δάνειο €380.000 για αγορά οικοπέδου στην Ellinas Finance Public Co Ltd και οικιστικό δάνειο στην Τράπεζα Κύπρου με σημερινό υπόλοιπο €582.060, από αρχικό ποσό δανείου €925.000.

Τέλος, ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών Χαράλαμπος Θεοπέμπτου δηλώνει σε σχέση με την ακίνητη περιουσία του 1/12 μερίδιο σε κληρονομικό χωράφι στο Γέρι και 1/120 μερίδιο σε κληρονομικό χωράφι επίσης στο Γέρι.

Επιπλέον, δηλώνει στην κατοχή του ένα διαμέρισμα στην Βορόκληνη Λάρνακας αξίας €18.794 κατά τον χρόνο απόκτησης του το 1989 και ½ μερίδιο σε κληρονομική κατοικία καθώς και 1/12 μερίδιο κατοικίας στη Λευκωσία αγοραίας αξίας €85.000

Επίσης, κατέχει ένα διαμέρισμα στον Στρόβολο με αγοραία αξία €180.000 που απέκτησε το 2018

Αναφέρει επίσης ότι κατέχει αυτοκίνητο αξίας €10.500, ενώ διατηρεί καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου €66.000 και στην Ελληνική Τράπεζα €100.000.

Σε σχέση με άλλα εισοδήματα του, ο κ. Θεοπέμπτου δηλώνει σύνταξη από το ΤΕΠΑΚ €2.100 και σύνταξη χηρείας €2.300 και είσπραξη ενοικίου από διαμέρισμα €750 μηνιαίως.

Όσον αφορά στα χρέη του, ο κ. Θεοπέμπτου δηλώνει εγγυητής σε δάνειο €40.000.

