Πρόεδρος ΔΗΣΥ: Αισιοδοξία για την πορεία κυπριακής οικονομίας

Αισιοδοξία πως όταν οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν, η οικονομία της χώρας θα βαδίσει και πάλι στο μονοπάτι της ανάπτυξης, εξέφρασε ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου σε τοποθέτηση στο συνέδριο «The New York – East Med Summit: A sea of conflict or a sea of opportunities».

Ο κ. Νεοφύτου κατά την παρέμβασή του, τόνισε ότι πριν την εμφάνιση της πανδημίας, η οικονομία της Κύπρου παρουσίαζε διαρκή ανάπτυξη με μονοψήφιο ποσοστό ανεργίας και αντιστοίχως υψηλά ποσοστά απασχόλησης καθώς και θετικές δημοσιονομικές επιδόσεις. Αυτό το πλαίσιο, τόνισε ο κ. Νεοφύτου, έδωσε τη δυνατότητα στην κυβέρνηση της χώρας να προχωρήσει σε αποφασιστικές πολιτικές αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας και στήριξης της κοινωνίας.

Στηρίχτηκαν, τόνισε ο κ. Νεοφύτου, εργαζόμενοι, αυτοεργοδοτούμενοι και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ την ίδια ώρα η κυβέρνηση προχώρησε σε δανεισμό από τις διεθνείς αγορές για να εξασφαλίσει την απαραίτητη ρευστότητα σε στιγμές που επικρατούσε έντονη αβεβαιότητα για την εξέλιξη της πανδημίας.

Ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού αφού απέδωσε τα εύσημα στην κυβέρνηση για τις πολιτικές που εφάρμοσε, εξέφρασε επιπρόσθετα την αισιοδοξία του για την εφεξής πορεία της οικονομίας της χώρας. Όπως είπε, ήδη μέσω του προγράμματος «SURE» της ΕΕ έχουν εγκριθεί για την Κύπρο 8 προγράμματα μέσα από τα οποία η χώρα μπορεί να εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 480 εκ., ευρώ. Παράλληλα από το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων, θα εισρεύσει ρευστότητα για παραχώρηση χαμηλότοκων δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ύψους τουλάχιστον 700 εκατομμυρίων για το 2020 και έπονται επιπρόσθετα από το 2021 και μετά.

Ο κ. Νεοφύτου τόνισε παράλληλα την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης και του Δημοκρατικού Συναγερμού για να προχωρήσουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα, όπως της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Δικαιοσύνης, της Παιδείας, του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και άλλων που με την εφαρμογή τους θα καταστήσουν την οικονομία της χώρας πιο ανταγωνιστική.

«Στρατηγικός μας στόχος παραμένει η μακροοικονομική σταθερότητα και το να δημιουργηθούν συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης. Είμαι πεπεισμένος πως όταν οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν, η οικονομία της χώρας θα βαδίσει και πάλι στο μονοπάτι της ανάπτυξης», κατέληξε ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού.

