ΠτΔ-Δένδιας: Κοινή γραμμή Κύπρου-Ελλάδας για τουρκικές προκλήσεις

Την κοινή γραμμή Κύπρου και Ελλάδας για αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσεων και αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, συζήτησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης με τον Ελληνα Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, τον οποίο δέχθηκε στην προεδρική κατοικία στο Τρόοδος.

"Με τον ΥΠΕΞ της Ελλάδος @NikosDendias είχαμε σήμερα μια άκρως παραγωγική συνάντηση, συζητώντας την κοινή γραμμή Κύπρου και Ελλάδας για αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσεων και αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή", έγραψε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter.

Από την πλευρά του, ο κ. Δένδιας έγραψε στο twitter "Έγινα δεκτός πριν από λίγο από τον Πρόεδρο @AnastasiadesCY, με τον οποίο συζητήσαμε για τη στενή συνεργασία και τον συντονισμό Ελλάδας και Κύπρου στους τομείς της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας".

I was cordially received by #Cyprus President @AnastasiadesCY. 🇬🇷🇨🇾 work closely together & coordinate efforts to safeguard regional stability & security. pic.twitter.com/GglgNf3yJy

— Nikos Dendias (@NikosDendias) August 18, 2020