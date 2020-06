ΠτΔ: Δίπλα μας το ΕΛΚ στο θέμα των παρανομιών της Τουρκίας

Για πλήρη αλληλεγγύη και υποστήριξη από του Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) στο θέμα των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο κάνει λόγο σε ανάρτησή του στο twitter o Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Αναφερόμενος σε σημερινή τηλεδιάσκεψη των ηγετών του ΕΛΚ ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έγραψε: «Πλήρης υποστήριξη και αλληλεγγύη από τους εταίρους μας στο ΕΛΚ, που καταδίκασαν έντονα τις παράνομες επιχειρήσεις της Τουρκίας και την εχθρική ρητορική στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας την ανάγκη για μια πιο αποφασιστική απάντηση από την ΕΕ».

Full support and solidarity by our @EPP partners, strongly condemning Turkey's illegal operations and hostile rhetoric in the Eastern Mediterrenean, as well as the need for a more decisive response by the #EU.

