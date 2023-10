ΠτΔ: Η Κύπρος στέκεται σταθερά αλληλέγγυα στο Ισραήλ

Καταδίκασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τις «τρομακτικές τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ από τη Γάζα» υπογραμμίζοντας παράλληλα την αλληλεγγύη της Λευκωσίας προς τη γειτονική χώρα, στον απόηχο των επιθέσεων με ρουκέτες που εξαπέλυσε νωρίτερα το Σάββατο η Χαμάς και τη διείσδυση ενόπλων στο Ισραήλ από τη Γάζα.

«Καταδικάζω απερίφραστα τις τρομακτικές τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ από τη Γάζα, που είχαν ως αποτέλεσμα απώλειες αμάχων. Εκφράζω προσωπικά προς όλους τους πληγέντες συναισθήματα βαθιάς συμπάθειας», ανέφερε ο Πρόεδρος σε μήνυμα που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

I unequivocally condemn the horrifying terrorist attacks against Israel from Gaza, resulting in civilian casualties. I personally extend my profound sympathy to everyone affected. Cyprus stands firmly in solidarity with Israel and in support of its right to self-defense

