ΠτΔ:Η ΕΕ μπορεί να ενισχύσει σταθερότητα σε ενέργεια/μετανάστευση

Η εκ νέου επένδυση στις χώρες της Νότιας Γειτονίας (στη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική) θα ενισχύσει τη σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Πρόεδρος Αναστασιάδης λίγο πριν το διάλειμμα που προηγήθηκε του δείπνου των ηγετών κατά τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Αναφερόμενος στη συζήτηση, ανέφερε πως «πιστεύω σθεναρά πως η εκ νέου επένδυση της ΕΕ στους νότιους γείτονες - Ισραήλ, Αίγυπτο, Ιορδανία, Λίβανο, Συρία, Παλαιστίνη, Λιβύη, Αλγερία, Μαρόκο, Τυνησία - θα ενισχύσει τη σταθερότητα της ΕΕ, μεταξύ άλλων σε σχέση με την ενεργειακή ασφάλεια και τη μετανάστευση».

#EUCO Discussion on Southern Neighbourhood. Strongly believe that EU renewed investment in southern neighbours -Israel, Egypt, Jordan, Lebanon, Syria, Palestine, Libya, Algeria, Morocco, Tunisia- will reinforce EU stability, including energy security and migration.

