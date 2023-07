Σε πολύ καλό κλίμα η συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν (ΒΙΝΤΕΟ - ΦΩΤΟΣ)

Σχεδόν μια ώρα διήρκησε το τετ α τετ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία, η πρώτη συνάντησή τους μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η διάρκεια της συνάντησης που ξεκίνησε στις 12:07 το μεσημέρι της Τετάρτης αποτυπώνει το «βάρος» της συνάντησης αυτής καθώς ο αρχικός προγραμματισμός έκανε λόγο για συζήτηση μισής ώρας ανάμεσα στον Έλληνα πρωθυπουργό και τον Τούρκο πρόεδρο.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στην Ελλάδα, στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν που έγινε σε καλό κλίμα, η συζήτηση ήταν ειλικρινής. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν το πλαίσιο για τη συνέχεια από εδώ και πέρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναμένεται να επεξγήσει τον «οδικό χάρτη» στις δηλώσεις του αν και ήδη έχει δοθεί το στίγμα από τη συνάντηση Δένδια-Γκιουλέρ με την επαναδρομολόγηση των ΜΟΕ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από τα πρώτα λεπτά της συνάντησης, το κλίμα ανάμεσα στις δύο αντιπροσωπείες αλλά και σε Κυριάκο Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν καλό.

Ενδεικτικός του κλίματος ο διάλογος που είχαν οι ηγέτες Ελλάδας και Τουρκίας μπροστά στις κάμερες:

-Ερντογάν: Έχουμε μια νέα κυβέρνηση, πρωθυπουργέ, άρα έχουμε εδώ μια νέα ομάδα. -Μητσοτάκης: Όπως και εμείς. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι οι υπουργοί μας έχουν ήδη συναντηθεί και ξεκίνησαν μια καλή επαφή.

Όπως έγραψε νωρίτερα η OffsiteNews, η Λευκωσία έχει ψηλές προσδοκίες από την συγκεκριμένη συνάντηση για το πολυπόθητο restart στο κυπριακό. Εκφράζεται η ελπίδα ότι θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα.

Για την συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν προηγήθηκε πλήρης συντονισμός ανάμεσα σε Αθήνα και Λευκωσία, καθώς αυτό ουσιαστικά που επιθυμεί η Ελληνοκυπριακή πλευρά είναι στο τραπέζι, πέραν των Ευρωτουρκικών να τεθεί και το Κυπριακό και να πειστεί ο Τούρκος Πρόεδρος να συναινέσει για επιστροφή στον διάλογο.

Προωθούνται τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, πραγματοποιήθηκε τετ α τετ του υπουργού Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Νίκου Δένδια, με τον Τούρκο ομόλογό του, Γιασάρ Γκιουλέρ, με τον οποίο συμφωνήθηκε «η επικοινωνία Ελλάδας-Τουρκίας για την διευθέτηση συνάντησης για δραστηριότητες Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης».

Όπως αναφέρουν πηγές από το υπουργείο Άμυνας η συνάντηση Δένδια-Γκιουλέρ έγινε μέσα σε καλό κλίμα με τους δύο υπουργούς να συμφωνούν να υπάρξει επικοινωνία των δύο πλευρών προκειμένου να πραγματοποιηθεί συνάντηση για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Δένδιας και Γκιουλέρ συμφώνησαν, επίσης, να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης μεταξύ τους τηλεφωνικής επικοινωνίας, εφόσον χρειαστεί, ενώ εξετάσθηκε και η δυνατότητα πραγματοποίησης εκατέρωθεν επισκέψεων.

Τι έχει προηγηθεί

Το «πράσινο» φως που άνοιξε η Τουρκία για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ σημαίνει αυτόματα και μια επαναπροσέγγιση των γειτόνων με τη Δύση. Από τον Φεβρουάριο και μετά οι παραβιάσεις αποτέλεσαν παρελθόν και το μόνο που έμεινε ήταν κάποια σκληρά λόγια και μια επιθετική ρητορική απλώς για να συντηρείται η κόντρα.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan meets Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis on sidelines of NATO summit in Vilnius, capital of Lithuania https://t.co/AO02tpcFvj pic.twitter.com/PrpXf0U6Jx

— Anadolu English (@anadoluagency) July 12, 2023