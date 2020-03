Στέλνουν ιατρικές προμήθειες από την Κίνα-Ευχαριστίες Αναστασιάδη

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εξέφρασε μέσω Twitter την ευγνωμοσύνη του τόσο στον Πρόεδρο της Λαικής Δημοκρατίας της Κίνας, όσο και στον Κινέζο πρέσβη στην Κύπρο, ευχαριστώντας τους για την παροχή ιατρικών προμηθειών και επιστημονικών δεδομένων για τον κοινό αγώνα ενάντια στον κορωνοϊό.

We are deeply grateful to President Xi Jinping, the Government of People's Republic of China and the @AmbassadorHuang for the tangible support in providing us with medical supplies and sharing their scientific expertise in the common fight against #Covid19. https://t.co/mXO9CuvaSv

