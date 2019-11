Στη Νορβηγία ο ΥΠΕΞ - Το Κυπριακό στο επίκεντρο της επίσκεψης

Το Κυπριακό, οι τουρκικές προκλήσεις, οι διμερείς σχέσεις και συνεργασία, καθώς και περιφερειακά και διεθνή θέματα κοινού ενδιαφέροντος, θα βρεθούν στο επίκεντρο επίσκεψης εργασίας, που θα πραγματοποιήσει ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης στη Νορβηγία.

Ο κ. Χριστοδουλίδης αναχωρεί σήμερα για το Όσλο, όπου αύριο θα συναντηθεί με τη Νορβηγίδα ομόλογό του, Soreide Eriksen, με την οποία θα ανασκοπήσουν τις διμερείς σχέσεις Κύπρου-Νορβηγίας, συζητώντας συγκεκριμένους τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης και εμβάθυνσης της διμερούς συνεργασίας σε θέματα, ανάμεσα σε άλλα, ενέργειας, κλιματικής αλλαγής, ισότητας φύλου, ασφάλειας, άμυνας και οικονομικής διπλωματίας.

Επίσης, θα ανταλλάξουν απόψεις για περιφερειακά και διεθνή θέματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και για το ενδεχόμενο ανάληψης κοινών δράσεων σε διεθνή φόρα.

Ο κ. Χριστοδουλίδης θα ενημερώσει για τις εξελίξεις στο Κυπριακό σε συνέχεια και της συνάντησης στο Βερολίνο, όπως επίσης για τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στις θαλάσσιες ζώνες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κατά την παρουσία του στη νορβηγική πρωτεύουσα, ο Υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει ξεχωριστές συναντήσεις με τον Αναπληρωτή Υπουργό Ενέργειας της Νορβηγίας Rikard Gaarder Knutsen, την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου της χώρας και άλλους κρατικούς αξιωματούχους.

Αποδεχόμενος πρόσκληση του Ινστιτούτου Μελετών PRIO, ο κ. Χριστοδουλίδης θα είναι ο κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση που διοργανώνει το Ινστιτούτο με θέμα “Effective Multilateralism for Regional Stability: Cyprus’ Vision for the Eastern Mediterranean Region”, η οποία αποτελεί την εναρκτήρια δράση του νεοσύστατου τμήματος του PRIO για θέματα Μέσης Ανατολής.

Ο Υπουργός Εξωτερικών επιστρέφει στην Κύπρο την Πέμπτη.

ΚΥΠΕ