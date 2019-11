Στο βήμα του ΕΛΚ ο Νίκος Αναστασιάδης - Όλα όσα είπε (Video)

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης βρίσκεται στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, όπου συμμετέχει στις εργασίες του Εκλογικού Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ).

Στο περιθώριο των εργασιών του Συνεδρίου ο Πρόεδρος είχε κατ΄ιδίαν συνάντηση με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της ΕΕ για το Brexit Μισιέλ Μπαρνιέ.

Την ισχυρή του βούληση και αποφασιστικότητα για επίτευξη θετικής έκβασης της συνάντησης που θα έχει στις 25 Νοεμβρίου, στο Βερολίνο, με τον ΓΓ των ΗΕ και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, εξέφρασε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος συμμετέχει από χθες στις εργασίες του Εκλογικού Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) που πραγματοποιούνται στο Ζάγκρεμπ, της Κροατίας.

Σε ομιλία του κατά τις εργασίες του Συνεδρίου, όπου ενωρίτερα ψήφισε για την Αντιπροεδρία του ΕΛΚ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι «το Συνέδριο διεξάγεται σε μια κρίσιμη στιγμή σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη», σημειώνοντας ότι τα Συμπεράσματα του Συνεδρίου που αναφέρονται σε αυτές τις προκλήσεις αποτελούν μια ισχυρή διακήρυξη το περιεχόμενο της οποίας αν εφαρμοστεί με αποφασιστικότητα και συνέπεια θα δώσει πραγματική ελπίδα στους Ευρωπαίους πολίτες για το μέλλον τους.

Αναφερόμενος στην Κλιματική Αλλαγή, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι είναι το κυρίαρχο θέμα των καιρών και χρειάζεται επειγόντως η ανάληψη δράσης σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, ώστε να αντιμετωπιστούν συλλογικά τόσο τα αίτια όσο και οι επιπτώσεις της.

Πρόσθεσε ότι ένα άλλο θέμα που χρήζει αντιμετώπισης κατά τρόπο συνολικό είναι το μεταναστευτικό, υπογραμμίζοντας ότι ένα αποτελεσματικό και σωστό σύστημα παροχής ασύλου αποτελεί μέρος μιας ολιστικής προσέγγισης στο ζήτημα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε ότι «η Κύπρος συνεχίζει να αντιμετωπίζει δυσανάλογες μεταναστευτικές πιέσεις και παραμένει η πρώτη χώρα στις αιτήσεις για άσυλο κατ΄αναλογία πληθυσμού».

Είπε ακόμη ότι το δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ επίσης είναι ψηλά στην ατζέντα του ΕΛΚ, σημειώνοντας ότι «αναγνωρίζουμε όλες τις προσπάθειες για εκσυγχρονισμό του προϋπολογισμού και στηρίζουμε τις ληφθείσες δράσεις». Ωστόσο, είπε, αυτό δεν πρέπει να γίνει εις βάρος της πολιτικής για συνοχή και της κοινής αγροτικής πολιτικής.

Επεσήμανε εξάλλου ότι η ενότητα στην ΕΕ είναι πιο αναγκαία τώρα από ποτέ και θα πρέπει να ενδυναμωθούν οι αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται η ΕΕ, όπως η ειρήνη, η σταθερότητα, η ασφάλεια, η ευημερία και η δημοκρατία και ότι αυτή η ενότητα πρέπει να επιδεικνύεται σε σχέση με όλες τις προκλήσεις που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο αυτές τις αρχές.

Πρόσθεσε ότι οι κανόνες και το δίκαιο της ΕΕ καθώς και η αλληλεγγύη δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως επιβάρυνση, αλλά σαν το όχημα που ενισχύει και ενδυναμώνει την Ένωση στο σύνολό της.

«Για αυτό, δράττομαι της ευκαιρίας να εκφράσω ειλικρινή εκτίμηση προς την οικογένεια του ΕΛΚ για τη συνεπή στήριξη στις προσπάθειες μας για εξεύρεση μιας συνολικής και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, μιας στήριξης που καθίσταται ακόμη πιο σημαντική εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης και των προκλήσεων της Τουρκίας στις κυπριακές θαλάσσιες ζώνες», είπε ο Πρόεδρος.

Πρόσθεσε ότι «παρά τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας, θα ήθελα να επαναλάβω την ισχυρή μου βούληση και αποφασιστικότητα για μια θετική κατάληξη της προσεχούς τριμερούς συνάντησης με τον ΓΓ των ΗΕ και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη που θα λάβει χώρα σε μερικές μέρες στο Βερολίνο.

Ο στόχος μας παραμένει η εξεύρεση μιας λύσης που θα επανενώνει την Κύπρο, χωρίς εγγυήσεις, ξένα στρατεύματα και ξένες εξαρτήσεις».

Αναφερόμενος στο ΕΛΚ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι το Συνέδριο σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής, και εξέφρασε θερμά συγχαρητήρια στον απερχόμενο Πρόεδρο του ΕΛΚ κ. Joseph Daul για την επιτυχή θητεία του εν μέσω μιας από τις πιο δύσκολες εποχές για την Ευρώπη.

Πρόσθεσε ακόμη ότι το Συνέδριο σηματοδοτεί επίσης και μια νέα ελπιδοφόρα αρχή με την εκλογή στην Προεδρία του ΕΛΚ, του απερχόμενου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Donald Tusk.

«Η ισχυρή του προσήλωση στις αρχές της ΕΕ και στην ενότητα ήταν πάντοτε η καθοδηγητική δύναμη στην εδραίωση του στρατηγικού ρόλου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ταυτόχρονα στη διατήρηση των κρατών μελών ως ένα σύνολο», είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η προεδρία του κ. Tusk θα είναι καθόλα επιτυχημένη.

Τέλος, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εξέφρασε θερμές ευχαριστίες και συγχαρητήρια στον Πρόεδρο της Κροατίας κ. Andrej Plenković για τη φιλοξενία του Συνεδρίου και ευχές για επιτυχή Προεδρία της Κροατίας στο Συμβούλιο της ΕΕ που αρχίζει τον Ιανουάριο του 2020.

Δείτε το βίντεο από τη παρέμβαση Νίκου Αναστασιάδη:

I would like to express my sincere appreciation to our @EPP family for their consistent support towards our efforts to reach a comprehensive and viable settlement on the #Cyprus problem. #EPPZagreb pic.twitter.com/U2aoOjtw1n

Together, all @EPP members, with determination and hard work we can fulfill the visions of the EU´s founding fathers

To deliver to the next generations a better future, a more and better Europe, a Europe of solidarity, shared responsibility, justice & equality.#EPPZagreb 🇨🇾 🇪🇺 pic.twitter.com/UlshEnq8zm

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) November 21, 2019