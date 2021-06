Συγχαρητήρια Αναστασιάδη σε Γκουτέρες για επανεκλογή του

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης συνεχάρη τον Αντόνιο Γκουντέρες για την επανεκλογή του στο αξίωμα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Σε ανάρτησή του στο twitter, o Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημειώνει επίσης ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πιστεύει ακράδαντα ότι ο ΟΗΕ μπορεί να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην αντιμετώπιση παγκόσμιων και περιφερειακών προκλήσεων.

«Προσδοκώ να συνεχίσω να συνεργάζομαι στενά με την Αυτού Εξοχότητα, τον κ. Αντόνιο Γκουντέρες, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών του για μια βιώσιμη και λειτουργική διευθέτηση του Κυπριακού, σύμφωνα με τα ψηφίσματα της Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», αναφέρει ο Πρόεδρος.

Δείτε την ανάρτηση:

Congratulations to @AntonioGuterres on his re-election as #UN Secretary General. The Republic of #Cyprus is of the strong view that the UN can play a vital role in addressing global and regional challenges.

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) June 18, 2021