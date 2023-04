Συγχαρητήρια ΠτΔ σε Εσθονή Πρωθυπουργό για σχηματισμό νέας κυβέρνησης - Θέλει συνεργασία

Τα «θερμά» του συγχαρητήρια εξέφρασε τη Δευτέρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης στην Εσθονή Πρωθυπουργό, Κάγια Κάλας, για το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης συνασπισμού της χώρας.

Σε μήνυμα στο twitter, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ακόμη, ότι, ανυπομονεί να συνεργαστεί στενά με την ίδια για να ενισχύσουν τους δεσμούς Κύπρου-Εσθονίας, «και να προωθήσουμε τις κοινές μας αξίες και αρχές, που εδραιώνονται στην ανάγκη για καθολική τήρηση του Διεθνούς Δικαίου»

Warmest congratulations PM @kajakallas on forming Estonia's new coalition gov't. I look forward to working closely w/ you to enhance ties b/w #Cyprus and #Estonia, and to promote our shared values and principles, anchored in the need for universal adherence to International Law.

