Συναντήθηκε στην Ραμάλλα με τον ΥΠΕΞ Παλαιστίνης ο Κόμπος

Στη Ραμάλλα μετέβη τη Δευτέρα ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, υπό το φως των ανησυχητικών εξελίξεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και συζήτησε την πρωτοβουλία της Λευκωσίας για θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο.

Ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρει ότι ο κ. Κόμπος συναντήθηκε με τον Παλαιστίνιο Υπουργό Εξωτερικών Riad Malki και άλλους αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής, με τους οποίους συζήτησε την ανάγκη αποφυγής περιφερειακής επιδείνωσης της κρίσης, καθώς και τις επείγουσες ανθρωπιστικές ανάγκες των αμάχων στην περιοχή.

Σε αυτό το πλαίσιο, τέθηκε στη συζήτηση η πρωτοβουλία για δημιουργία ασφαλούς και βιώσιμου θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου από την Κύπρο στη Γάζα.

Ανακοινώθηκε, επίσης, σημαντική οικονομική συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τους Παλαιστίνιους και τονίστηκε η σημασία συνέχισης της ανθρωπιστικής βοήθειας από την ΕΕ.

Insightful mtg with FM #Al-Maliki, where @CKombos announced CY substantial #humanitarian assistance.The need for de-escalation was underscored as well as the need for horizon of political process. Discussed the #Cyprus proposal for a sustained humanitarian corridor to Gaza. pic.twitter.com/WQFW8h8gQy

— Cyprus MFA (@CyprusMFA) October 30, 2023