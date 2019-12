Σύνοδος Κορυφής: Ξεκάθαρη αποδοκιμασία συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης

Καταδίκη της τουρκικής προκλητικότητας και ξεκάθαρη τοποθέτηση ότι το λεγόμενο «μνημόνιο» Τουρκίας-Λιβύης για τις θαλάσσιες ζώνες δεν έχει νομική ισχύ, αναμένεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που συνεδριάζει στις Βρυξέλλες.

Στις 19:30 ώρα Ελλάδος, οι ηγέτες των χωρών-μελών της ΕΕ συζητούσαν το αποκαλούμενο «green deal», που προκαλεί διαφωνίες και αντιδράσεις. Ο πρωθυπουργός, στην παρέμβασή του για την κλιματική αλλαγή και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το «European Green Deal», τόνισε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

- «Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σημαντική και φιλόδοξη».

- «Απαιτείται Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης από τον οποίο, όπως γίνεται κατανοητό, όλοι θέλουν μερίδιο. Αλλά οι περιοχές που παράγουν λιγνίτη ή/και άνθρακα θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα». -«Το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη υπαρκτό στο Νότο και στις προτάσεις της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συμπεριλάβει τη διάσταση της πολιτικής προστασίας, με ενίσχυση και του RESCEU».

Το ζήτημα της τουρκικής παραβατικότητας αναμενόταν να συζητηθεί στο δείπνο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, το οποίο ολοκληρώθηκε περί τις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής (ώρα Ελλάδος). Το κείμενο των συμπερασμάτων της Συνόδου αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα με την ολοκλήρωση των εργασιών, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, επισήμανε ότι η Ευρώπη θα υψώσει «διπλωματικά τείχη απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα» και εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι «σε όλη αυτή τη διαδικασία η χώρα μας δεν είναι μόνη της, έχει πολύ ισχυρούς συμμάχους».

«Είναι παράνομη και προκλητική παραβίαση της ελληνικής κυριαρχίας που δημιουργεί αστάθεια στην Μεσόγειο» είπε από την πλευρά του, για την συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης ο Ντόναλντ Τουσκ, νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, μετά τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Full support to PM Kyriakos Mitsotakis on the Turkey-Libya MoU on maritime zones. It is an illegal and provocative infringement on Greek sovereignty that creates instability in the Mediterranean. Turkey needs to respect the Law of the Sea and be a good neighbor to other countries

